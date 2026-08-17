Chris Brown insulta a ARMY tras polémica generada por la asistencia de RM y J-Hope al concierto del R&B Tour

ARMYs Against Abusers El artista estadounidense insultó a una ARMY en TikTok, lo que produjo una respuesta inmediata del fandom.

La semana pasada estalló una polémica en contra de RM y J-Hope, miembros de la agrupación surcoreana BTS, después de que los artistas asistieran a uno de los espectáculos del R&B Tour, gira conjunta de Usher y Chris Brown; de acuerdo con las seguidoras y seguidores del grupo de k-pop, el acto “va en contra” de los valores que BTS ha expuesto a lo largo de su trayectoria a través de su música y discurso público.

Este suceso generó un enfrentamiento entre ARMYs, como se autodenomina el grupo de fans de los artistas surcoreanos, en el que se expusieron distintos puntos de vista mediante redes sociales. Sin embargo, destacó un video en TikTok debido a que Chris Brown comentó desde su cuenta oficial, eliminando posteriormente el comentario dado que causó una indignación inmediata, pues el estadounidense insultó a la fan que compartía su postura ante la polémica.

Chris Brown comenta un insulto contra ARMY en TikTok: “Reza por esto, p*ta”

Las fotografías de RM y J-Hope junto a Chris Brown y Usher tras bambalinas del R&B Tour, difundidas en redes sociales a través de las cuentas oficiales de los artistas estadounidenses, provocaron una masiva respuesta de reacciones negativas por parte del fandom del grupo de k-pop, quienes señalaron las controversias en las que Brown y Usher han estado involucrados; en el caso del primero de ellos, su serie de acusaciones de agresión física, mientras que el segundo, su vínculo cercano a Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de cargos como tráfico sexual y crimen organizado.

A través de plataformas como Instagram, X y TikTok, las y los ARMY comenzaron a compartir su postura respecto a la situación. Una de ellas, la usuaria @samanthainarkansas, declaró con firmeza estar “en contra de Chris Brown y en contra de los abusadores”, destacando sus valores como mujer cristiana y detallando que, independientemente de quiénes sean los involucrados en polémicas de este tipo, ninguna fan conocerá nunca por completo al idol que admira.

chris brown just an army a hoe on TikTok. with his official account. that's all i will say. do with that what you will pic.twitter.com/HoR7rT5p66 — labr⁷ saw bts 2x ⊙⊝⊜ (@thvtype7) August 16, 2026

Este video se viralizó en cuestión de minutos, sin embargo, no fue únicamente por la postura de la usuaria, sino porque Chris Brown comentó —desde su cuenta oficial de TikTok— un insulto a la joven: “Reza por esto, puta”.

A pesar de que el comentario fue eliminado al viralizarse, los y las ARMY capturaron el momento mediante screenshot y grabaciones de pantalla, difundiendo el material a través de diversas redes sociales para concientizar al resto del grupo de fans, incitando así un movimiento en contra del artista estadounidense y los abusadores.

ARMY vs Chris Brown: las fans de BTS se movilizan contra el artista estounidense en redes sociales

Dado que el insulto de Chris Brown a ARMY se viralizó en cuestión de minutos, los seguidores y seguidoras del grupo sucoreano emprendieron una movilización en redes sociales contra el cantante de origen estadounidense, el cual ha sido señalado en repetidas ocasiones por agresiones físicas contra mujeres (siendo una de ellas su expareja, Rihanna, a quien causó graves lesiones en 2009).

Según el sector de ARMY que ha cuestionado el actuar de RM y J-Hope al relacionarse con Brown, este tipo de conducta que el estadounidense ha desarrollado en diversas ocasiones choca directamente con la “consciencia” de BTS y las expectativas que se han creado alrededor de los artistas surcoreanos debido las opiniones políticas y de género que han expuesto a lo largo de los años.

Por lo tanto, ARMY inició el movimiento “ARMYs Against Abusers” en la plataforma X, antes Twitter, rebelándose también en contra de Chris Brown, a quien han comenzado a reportar en Instagram y TikTok con el objetivo de “tirar” sus cuentas.

“let’s all just move on”



victims of dv don’t get that privilege, supporting cb isn’t just a small forgettable issue, you cannot expect BTS to become better people with better values if you do not continue to talk about their mistakes until change happens

#ARMYsAgainstAbusers — ᴊᴜɴᴏ ˖ ݁♬⋆.˚𝄞 🎂🎉 (@cypherjuno) August 16, 2026

A pesar de que las y los fans son conscientes de que su movilización podría “no hacerle nada”, ya que “ni siquiera las denuncias de violencia le hicieron algo”, tienen por objetivo visibilizar la problemática que representa el pacto patriarcal en la industria musical; es decir, el apoyo e influencia en el que más artistas participan para mantener en los escenarios a un hombre previamente acusado de violentar los derechos de la mujer.

“ARMYs, no podemos seguir en silencio. Además de ser fans, somos mujeres y merecemos ser tratadas con respeto. Hablen y hagan tendencia con los hashtags”, expresó una de las cuentas que participan en el movimiento en redes sociales.

Hasta el momento, RM y J-Hope no se han pronunciado respecto a la polémica, tampoco lo ha hecho ningún otro miembro de BTS. No obstante, los hashtags ya han comenzado a dominar en México, Brasil, Italia y Colombia.