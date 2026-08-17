Muere Hayden Panettiere: autoridades investigan una posible sobredosis tras hallarla inconsciente

Foto: Especial Panettiere era conocida por sus papeles en Heroes, Nashville y la franquicia Scream.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida internacionalmente por sus papeles en Heroes, Nashville y la franquicia Scream, murió la tarde del domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años. De acierdo con la reportes oficiales, su fallecimiento ocurrió en Greenville, Carolina del Sur, y las circunstancias que rodearon sus últimos momentos ya son investigadas por las autoridades.

La noticia fue confirmada por su familia a través de su representante y, aunque inicialmente no se dio a conocer una causa oficial de muerte, horas después comenzaron a surgir nuevos detalles sobre una supuesta llamda de emergencia que llevaría a elementos de atención médica hasta el lugar donde la actriz se encontraba inconsciente.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con información publicada por el medio especializado PEOPLE, una persona cercana a Panettiere realizó una llamada al 911 alrededor de la 1:51 de la tarde del domingo para reportar a una mujer que no respondía. Cuando llegaron los policías y los equipos médicos, identificaron a la actriz, quien se encontraba inconsciente.

El fallecimiento fue confirmado aproximadamente a las 2:32 de la tarde.

¿Qué ocurrió con Hayden Panettiere antes de su muerte?

Un aspecto que que ha generado mayor atención es el contenido del audio grabado dirante la emergencia. Según la grabación obtenida por PEOPLE, durante la atención médica se escucharon referencias a una posible “sobredosis” y a un “paro cardiaco”.

No obstante, a pesar de eeste detalle, sigue sin ser confirmada la causa de muerte de Panettiere. Aún así, la investigación continúa y la causa oficial deberá establecerse después de la autopsia.

Asimismo, se sabe que los paramédicos intentaron reanimar a Panettiere mediante procedimientos descritos como de soporte vital cardíaco avanzado, incluyendo maniobras de reanimación cardiopulmonar, medicamentos, apoyo respiratorio y monitoreo del ritmo cardiaco. Sin embargo, nada pudieron hacer.

La posible sobredosis todavía no es una causa oficial

El supuesto audio y los reportes sobre una posible sobredosis han dado pie a titulares en medios internacionales que relacionan directamente el fallecimiento de Hayden Panettiere con el consumo de sustancias derivado de las problemáticas que enfrentó durante el pasado. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido oficialmente esa explicación.

Uno de los aspectos que vale la pena rescatar es que en el pasado Panettiere pasó por una severa depresión post parto, la cual la llevó a episodios depresivos que se agravaron tras la muerte de su hermano.

Aunado a ello, la actriz hizo frente a la violencia doméstica ejercida por si expareja, el agente inmobiliario Brian Hickerson, a quien denunció por agresiones físicas y maltrato emocional reiterado entre 2018 y 2022.

A partir de estos sucesos en 2021, Hickerson se declaró culpable de cargos graves relacionados con violencia hacia su pareja y fue condenado a 45 días de prisión, libertad condicional y clases obligatorias sobre violencia doméstica.

La Policía de Greenville también informó que la investigación preliminar no había encontrado indicios de violencia externa o alguna otra circunstancia sospechosa.

Hayden Panettiere habló abiertamente sobre sus problemas personales

Los suceso antes mencionados fueron tratados en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, un libro publicado el 19 de mayo de 2026 en el que reconstruyó distintos episodios de su vida personal y profesional.

Bajo el cobijo de la editorial Hachette, el libro es descrito como una memoria profundamente personal en la que la actriz aborda su experiencia como estrella infantil, la presión de Hollywood, depresión posparto, adicción, recuperación, trauma, violencia doméstica y pérdidas familiares.

Panettiere relató sus problemas con la depresión posparto después del nacimiento de su hija y las dificultades relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias. También habló de procesos de rehabilitación y recuperación.

Es por ello que la información sobre una posible sobredosis en el momento de su muerte tiene una dimensión especialmente delicada, pues todo podría apuntar a que su fallecimiento estuvo relacionado con su salud mental

Su última actividad antes de su muerte

Su último trabajo cinematográfico fue la película de suspenso psicológico Sleepwalker, estrenada en 2026.

Su última publicación de Instagram fue realizada el 27 de julio y mostraba a la actriz junto al fotógrafo Randall Slavin. El mensaje que acompañaba la fotografía decía “Good times and good friends”. Después de conocerse su muerte, Slavin utilizó la publicación para rendirle homenaje y despedirse de su amiga

Ahora, tras su muerte a los 36 años, las circunstancias exactas de sus últimos momentos siguen bajo investigación.