Isabel del Puerto La historia de la actriz del Cine de Oro que era de la familia real… y terminó vendiendo casas (Captura de video del canal de youtube: QUÉ FUE DE)

La Época de Oro del cine mexicano dio a conocer a decenas de actrices que ganaron fama por su talento y glamour. Tal es el caso de Elisabeth von Hortenau, conocida en el ambiente artístico como Isabel del Puerto. A pesar de poseer uno de los rostros más bellos de la industria cinematográfica, tomó la decisión de abandonar la pantalla grande para dedicarse a otras actividades profesionales, especialmente a la venta de casas.

Las raíces de Isabel del Puerto en la realeza de Austria

Nacida en Viena el 7 de agosto de 1921, la actriz era descendiente directa de la realeza austriaca. Fue hija de Charlote Héléne Beer y de Alfred Joseph von Hortenau, un oficial de caballería en el Ejército Imperial austrohúngaro, Lorraine. Durante su infancia, destaca el hecho de haber sido, junto a su madre, una de las últimas personas que vio con vida a la emperatriz Carlota antes de su fallecimiento en 1927.

El paso de Isabel del Puerto por el Cine de Oro en México

Antes de consolidarse en México, Isabel debutó como bailarina a los cuatro años bajo la tutela de Isadora Duncan y de su abuela María Schleinzer, quien era vedette de la Ópera de Viena. Posteriormente, asistió al Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma, y tuvo actuaciones en Broadway, para luego llegar a territorio mexicano, donde inicialmente trabajó como modelo para los almacenes Salinas y Rocha antes de saltar a la actuación.

Aunque no tuvo papeles estelares y solía interpretar el papel de la amante, la novia despechada o la infractora de la ley, filmó más de una decena de películas en el país entre 1949 y 1951.

Entre sus títulos destacan “Una familia de tantas”, “Hay lugar para... dos”, “Confidencias de un ruletero” y “Rosauro Castro”. Su última filmación en México fue “El gendarme de la esquina”, protagonizada por Joaquín Pardavé, antes de participar en la producción de Hollywood filmada en territorio nacional, “Captain Scarlett”.

El salto de Isabel del Puerto del Cine de Oro a los bienes raíces, la literatura y el periodismo

Tras realizar pocos papeles en México, Isabel del Puerto abandonó la actuación de forma definitiva para enfocarse en otras actividades. Entre sus múltiples facetas destacó en el periodismo y la fotografía, colaborando para la revista Time Life en Nueva York, además de incursionar en la gastronomía como dueña y encargada de cocina de varios restaurantes, como el célebre bistró El Cuchitril, ubicado en la Zona Rosa de la capital del país.

Sin embargo, una de sus ocupaciones más formales tras dejar los reflectores fue el sector inmobiliario. La exactriz se dedicó de lleno a vender casas, respaldada por licencias oficiales otorgadas por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en México y la National Association of Realtors (NAR) en los Estados Unidos.

En sus últimos años, Isabel del Puerto se mudó a San Antonio, Texas, donde se dedicó a la escritura de libros como su autobiografía “A mi manera”, “La llave y el retrato” y el cuento infantil “Sonia”. Falleció a causa de una embolia el 13 de marzo de 2014, dejando inconclusa su quinta obra literaria.