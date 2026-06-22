Toy Story 5 recauda 312 millones de dólares en su primer fin de semana y apunta a ser la más taquillera de 2026

Toy Story 5 supera todas las expectativas en taquilla La nueva película de Pixar rompe récords de estreno.

La quinta entrega de Toy Story ha superado todas las expectativas en taquilla, pues apenas a pocos días de su estreno ha recaudado poco más de 300 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con datos de Box Office Mojo, las aventuras de Woody y Buzz Lightyear han conquistado la gran pantalla, superando estrenos como Super Mario Bros. Galaxy, que tardó cinco días en alcanzar la cifra de 190 millones de dólares, según The Hollywood Reporter.

De igual forma, esta cifra también supera a Toy Story 4, estrenada en 2019, que recaudó casi 130 millones de dólares durante su fin de semana de estreno.

La cifra se sobrepone a las opiniones negativas sobre una quinta entrega

Contrario a las bajas expectativas que existían alrededor de una quinta película para esta clásica saga, todo parece indicar que tuvo un buen recibimiento en las salas de cine. Datos de la encuestadora CinemaScore, especializada en calificar estrenos en la gran pantalla, han otorgado a Toy Story 5 una calificación de “A”, equivalente a un 9, lo que refleja que ha sido del agrado del público.

La historia gira alrededor de la vida de los juguetes con Bonnie, quien adoptó a los personajes después de que Andy, protagonista de las primeras tres entregas, creciera y se fuera a la universidad.

A diferencia de Toy Story 4, cuya narrativa principal giraba en torno a una “crisis existencial” sobre el significado de la “vida” de un juguete, la quinta película se centra en cómo los juguetes tienen que lidiar con la presencia de la tecnología en la vida de Bonnie, quien recibe una tableta inteligente llamada Lilipad que acapara toda su atención.

Toy Story 5 se perfila para ser la película más taquillera de 2026

De acuerdo con opiniones compartidas en redes sociales, los fanáticos del universo de Toy Story aseguran que la quinta entrega supera en buena medida a su antecesora, pues consideran que ofrece una historia entretenida para toda la familia, con mensajes con los que pueden identificarse tanto chicos como grandes.

Vi Toy Story 5 y TIENE TODO EL SENTIDO DEL MUNDO lo que lloré de principio a fin. Me reventó el alma pic.twitter.com/8qVjWs5yTW — Sharon (@chalamestone) June 17, 2026

Con estas cifras apenas cinco días después de su estreno, todo indica que Toy Story 5 se convertirá en la película más taquillera del año. Ahora queda por ver si próximos estrenos como Minions 3, Moana: Live-Action y Paw Patrol logran acercarse a los números alcanzados por la nueva aventura de Pixar.