Muere Clive Davis a los 94 años: músico, productor y ganador de múltiples Grammys

Fallece Clive Davis Considerado uno de los hombres más influyentes del negocio musical, fue responsable de descubrir y consolidar talentos como Whitney Houston, Alicia Keys y Bruce Springsteen.

Clive Davis, la mente maestra detrás de exitosas carreras dentro de la industria musical en Estados Unidos, falleció a los 94 años debido a complicaciones de salud derivadas de una infección respiratoria.

Clive Davis, the Grammy Award-winning record producer and music executive who helped launch the careers of Whitney Houston, Aretha Franklin and many more, has died at 94.https://t.co/NjcinkW8eo pic.twitter.com/fXQP01sCMB — Variety (@Variety) June 22, 2026

Aunque recientemente se había informado sobre su favorable recuperación tras permanecer hospitalizado y recibir el alta médica el pasado 4 de junio, un representante de la familia Davis confirmó al medio TMZ que murió en su hogar en la Ciudad de Nueva York.

Además, desde 2021 enfrentaba una parálisis de Bell que limitó la movilidad de un lado de su rostro. Sin embargo, esta condición no le impidió continuar trabajando en la industria musical hasta después de cumplir los 90 años.

El Legado de Clive Davis

Clive Davis fue uno de los ejecutivos más importantes en la historia de la música. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, ayudó a descubrir, impulsar y consolidar a artistas que marcaron generaciones, entre ellos Whitney Houston, Alicia Keys, Janis Joplin, Barry Manilow y Bruce Springsteen. También fue cofundador de Bad Boy Records junto a Sean Combs, sello que revolucionó la escena del hip hop en los años noventa.

Su influencia trascendió los estudios de grabación. En 2000 fue incorporado al Rock & Roll Hall of Fame en reconocimiento a su contribución a la industria, mientras que su tradicional fiesta previa a los Grammy se convirtió en uno de los eventos más codiciados del mundo del entretenimiento. Su legado permanece vigente incluso en el Grammy Museum, donde un teatro lleva su nombre.