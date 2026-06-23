Ariana Grande Ariana Grande revela el tracklist oficial y la fecha de estreno de su nuevo disco ‘Petal’ (Instagram: @arianagrande)

Ariana Grande se ha adelantado a las especulaciones al revelar de forma oficial el tracklist completo de las 12 canciones que integrarán su octavo álbum de estudio, titulado ‘Petal’. Junto con el esperado tracklist, la estrella del pop también dio a conocer la fecha de estreno.

¿Cuándo es el estreno de ‘Petal’, el nuevo álbum de Ariana Grande?

Por medio de sus canales oficiales, la intérprete de “Problem” anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio. Tras haber generado una enorme expectativa con sus más recientes adelantos musicales, la artista estadounidense confirmó que esta nueva producción discográfica verá la luz el próximo 31 de julio.

Desde el Eternal Sunshine Tour a la revelación de Petal

El anuncio se dio de una forma muy original: durante la tradicional cuenta atrás previa al inicio del espectáculo, las pantallas del recinto comenzaron a filtrar uno por uno los títulos de los temas de su próximo álbum.

¿Cuál es el tracklist oficial de Petal?

El nuevo trabajo discográfico de Ariana Grande estará compuesto por 12 temas:

Kiss me Hate That I Made You Love Me Petal Stay Oh Well Big Feelings Freak (Warning Signs) Like I Do Never Get Over Me Bad Thing (Bunny Hop) Nowhere, Nobody

El esperado trabajo de Ariana Grande promete marcar una evolución hacia un sonido mucho más oscuro. “Se trata de romper con todo tipo de apegos negativos... Viene de un lugar al que antes era demasiado tímida o educada para acceder”, detalló anteriormente la cantante sobre la esencia de esta nueva era musical.