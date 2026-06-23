Concierto gratis de Los Askis en CDMX: lugar y horario del show previo al México vs Chequia este 24 de junio

Concierto gratuito de Los Askis 24 de junio Los Askis continúan su serie de conciertos gratuitos en CDMX como parte de los festivales futboleros por el Mundial 2026.

A pesar de que el Tricolor se convirtió en el primer equipo clasificado a Diecisesiavos de Final este Mundial FIFA 2026, aún le resta un duelo más en el Grupo A de la primera fase del torneo, donde se enfrentará a la selección de Chequia este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, popularmente conocido en el país como Estadio Azteca.

Mientras tanto, la fiesta futbolera dará inicio en terreno de la capital previo encuentro con la cuarta presentación gratuita de Los Askis, popular grupo musical de cumbia andina mexicana, quienes forman parte de los festivales futboleros instalados en la ciudad para disfrute de los aficionados y aficionadas.

¿Dónde y a qué hora será el concierto gratuito de Los Askis previo al México vs Chequia este Mundial 2026?

A través de redes sociales, el grupo musical originario de la Ciudad de México anunció que formaría parte de la celebración en los festivales futboleros del Mundial 2026 instalados en la capital, los cuales sirven como opciones para que la afición mexicana y extranjera pueda disfrutar de los partidos en un ambiente de convivencia y festejo.

De acuerdo con la programación, Los Askis no se presentarían ante el público capitalino una sola ocasión, sino que emprenderían una serie de conciertos gratuitos que recorrerían las distintas alcaldías de la CDMX, sumando actualmente tres presentaciones exitosas.

Esta semana será el turno de Xochimilco, ya que la agrupación de cumbia andina mexicana volverá al escenario previo al México vs Chequia que se llevará a cabo el miércoles 24 de junio, en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la programación, Los Askis se presentarán en el Deportivo Xochimilco de 11:30 hasta las 12:30 horas del mediodía; el recinto se encuentra ubicado en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Santiago Tulyehualco, sitio en el que se ha instalado uno de los dieciocho festivales futboleros de la capital.

Fecha y lugar de los conciertos gratuitos de Los Askis programados para los Fan Fest de CDMX

Dado que la aventura mundialista continúa en México al ser uno de los países anfitriones de esta edición del Mundial FIFA, también lo harán los festivales futboleros instalados en todas las alcaldías de la CDMX, los cuales cuentan con entrada gratuita, actividades deportivas y culturales, y la posibilidad de disfrutar los partidos del torneo.

A su vez, Los Askis seguirán su serie de conciertos gratuitos al formar parte de la actividad cultural programada en dichos festivales, por lo que aún restan fechas y lugares a los que la agrupación llevará su característico ‘bailongo’.

Las presentaciones programadas son:

3 de julio: Campos Revolución, en un horario de 10:30 a 11:30 horas.

Campos Revolución, en un horario de 10:30 a 11:30 horas. 5 de julio: Unidad Independencia, de 16:30 a 17:30 horas de la tarde.

Unidad Independencia, de 16:30 a 17:30 horas de la tarde. 19 de julio: Parque Tezozómoc, de 11:00 a 12:00 horas.

Además de representar una de las principales atracciones culturales de los festivales futboleros del Mundial 2026 en la CDMX, la agrupación de cumbia andina mexicana también celebra 30 años de trayectoria, inmortalizándose en la historia de la música mexicana con éxitos como Amor Regresa, Vienes y Te Vas, y Amigos Nunca.