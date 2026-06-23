Primer avance de Insectarium: la nueva película Stop-Motion mexicana dirigida por Sofía Carrillo

Insectarium La película mexicana de stop-motion que ya llama la atención internacional

La esperada película Insectarium, debut en largometraje de la animadora mexicana Sofía Carrillo, dio a conocer su primer avance y continúa consolidándose como uno de los proyectos de animación más ambiciosos surgidos en México en los últimos años.

La cinta está ambientada en un mundo donde los insectos han desaparecido por completo. La historia sigue a la sobrina de un entomólogo que accidentalmente logra devolver a la vida a una polilla Attacus atlas, desencadenando una serie de acontecimientos que transformarán ese universo.

El guion fue escrito por Monika Revilla y, de acuerdo con la propia Carrillo, la película expande el universo visual presentado anteriormente en su aclamado cortometraje Cerulia.

El productor de Flow se une al proyecto

El proyecto ha llamado la atención de la industria internacional gracias a la incorporación de Matīss Kaža, productor y coguionista de la ganadora del Óscar, Flow.

Flow El productor ganador del Óscar por Flow se suma a Insectarium.

Kaža se suma como coproductor y aporta financiamiento procedente del Centro Nacional de Cine de Letonia, además de facilitar la participación de artistas 3D que trabajaron en Flow.

Una nueva muestra del talento mexicano en la animación

Insectarium representa un paso importante para la animación mexicana, particularmente para el stop-motion, una técnica artesanal que requiere la creación física de personajes y escenarios fotografiados cuadro por cuadro.

Sofía Carrillo es considerada una de las principales exponentes de esta disciplina en México gracias a cortometrajes como Cerulia, Prita Noire y La casa triste.

Además de mostrar el talento de Sofía Carrillo, la producción confirma el creciente interés internacional por las historias y propuestas visuales desarrolladas en México, que continúa ganando presencia en la industria global de la animación.