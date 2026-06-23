El Diablo Viste a la Moda 2: ¿Cuándo y en qué plataforma estrenará en streaming?

El diablo viste a la moda 2 La película taquillera llega a streaming (@DisneyPlus en X)

¡Uno de los éxitos taquilleros más grandes llega a streaming este verano! Descubre cuándo y cómo ver la El diablo viste a la moda 2 desde casa.

El diablo viste a la moda 2: Un éxito taquillero

El diablo viste a la moda 2 fue la esperada secuela a la icónica película de 2006 que definió a varias generaciones. En la original, seguimos la historia de de Andy Sachs (Anne Hathaway), asistente de la abusiva editora en jefe de la revista Runway Miranda Priestly (Meryl Streep).

Para el tiempo en que sucede la secuela, Andy Sachs ya trabaja como periodista independiente y Miranda Priestly continúa al mando de Runway. Sin embargo, problemas en la vida de amabas provocarán que deban volver a trabajar juntas.

La película se estrenó el primero de mayo y, hasta hace muy poco, dominó los cines y permaneció en cartelera mucho más tiempo de lo que se pensaba.

Con un presupuesto de 100 millones de dólares, la película resultó en grandes cantidades de dinero para el estudio. Tomando en cuanta que el presupuesto se duplica cuando se toma en cuanta el marketing de la película, la cinta debía de recaudar al menos 400 millones para generar ganancia y superó dicha cifra a creces. Globalmente, en su larga estadía en cines, el film generó alrededor de 680 millones de dólares para el estudio.

¿Cuándo y dónde sale El diablo viste a la moda 2 en streaming?

Disney+ acaba de anunciar que la película llegará el próximo 29 de julio a su plataforma. El tiempo de espera de casi tres meses es inusual en una época en que se ha acostumbrado a estrenar en plataformas las películas poco después de que salen del cine. Esto posiblemente se debe al éxito de la película. Demorar su lanzamiento digital le da a la película una mayor vida en los cines, los cuales son su principal fuente de ganancias, y genera mucha más expectativa para cuando finalmente salga en streaming.

También para todos aquellos fanáticos de los medios analógicos, la película saldrá el 28 de julio, un día antes que en streaming, en Blu-Ray y 4K.