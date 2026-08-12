Brad Pitt retoma el consumo de alcohol “con moderación”: ¿Cuál es la turbulenta historia del actor con el abuso de sustancias?

Brad Pitt Retoma consumo de alcohol y habla sobre periodo oscuro de su vida. (EFE)

Brad Pitt, emblemático actor de 62 años ganador del Óscar, comentó en una entrevista que ha vuelto a beber alcohol. El histrión había permanecido 7 años sobrio después de que su abuso de sustancias le provocó problemas en su vida personal.

¿Cuál es el historial de Brad Pitt con el alcohol?

Aunque no lo muestre su cuidada figura, Brad Pitt consumió grandes cantidades de alcohol desde los inicios de su carrera, en los que también fumaba marihuana excesivamente como forma de lidiar con su creciente fama. El actor dejó el cannabis tras la década de los noventa, pero su dipsomanía persistió.

Se dice que fue precisamente su relación con la sustancia lo que llevó a su divorcio con la actriz Angelina Jolie, con quien mantenía una relación desde 2005. En los juicios para determinar la custodia de los seis hijos que la pareja compartía, se levantaron acusaciones de agresión física contra su esposa e hijos, en la cuales había presencia de alcohol. En meses recientes, ha trascendido que todos y cada uno de los hijos de Pitt iniciaron el proceso legal para quitarse el apellido paterno.

Desde que el divorcio se finalizó en 2016, Pitt comenzó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y en 2019 logró alcanzar la sobriedad. Se le recuerda vulnerable en una conversación con el actor Anthony Hopkins, que por muchos años también sufrió de alcoholismo y no ha tocado la botella desde 1975. En ella, habló de manera cándida sobre lo mejor que se sentía desde que abandonó el consumo de sustancias.

¿Por qué volvió a beber alcohol Brad Pitt?: Esto dijo en reciente entrevista

En una extensa entrevista que proporcionó a Esquire el pasado 10 de agosto desde su hogar en Los Ángeles, el actor nacido en Oklahoma compartió encontrarse en un mejor estado de salud físico y mental, aunque manifestó un deseo de haber hecho muchas cosas diferentes en los últimos 10 años, antes de cumplir 60.

Se sinceró sobre los momentos bajos que sufrió a partir de ciertos “asuntos familiares” que lo llevaron a tener pensamientos suicidas por primera vez, a pesar de haber sido un optimista durante toda su vida. “Simplemente pensé que no podía, no veía una manera de solucionar las cosas. El dolor era tan opresivo que... No iba actuar al respecto, pero podía sentirlo... sentir el frío acero de una bala en mi cabeza y se sentía como un alivio. Y pensé ‘oh okey, ahora lo entiendo, ahora entiendo el suicidio, en el sentido de que es sólo un alivio”, expresó el actor. Dijo que, sin embargo, atribuye sus ganas de continuar con su vida a los instintos de supervivencia naturales a todos nosotros. También dice ya haber regularizado su relación con la bebida.

“Estuve sobrio por siete años. Y luego recaí. De una manera más controlada. Me confié demás una par de veces y dije no, no es bueno para mí. No en grandes cantidades”. El actor ahora se permite “una copa de vino”. “Puedo tomar algunas [copas] Pero no puedo excederme. Tengo que hacerlo de manera profesional”, comentó Pitt, afirmando que ahora lo que más disfruta es gozar los amaneceres, y una resaca impide hacerlo.

La decisión del actor y activista social ha llevado a que otras celebridades comenten al respecto. Bradley Cooper, que también fue dipsómano y quien ayudó a Pitt en 2019 a mantener su sobriedad, dijo estar preocupado por la decisión de su amigo de volver a tomar. Otros, como el luchador Connor McGregor, celebran la decisión abandonando su propia sobriedad.

Actualmente, el actor se encuentra en una relación amorosa con la empresaria Inés de Ramon desde 2024 y, según fuentes como el Daily Mail, mantiene una relación amistosa con su expareja Jennifer Anniston. Su carrera en Hollywood no ha perdido vigor. El año pasado protagonizó la película taquillera F1. Pronto llega a salas El corazón de la bestia dirigida por David Ayer y más tarde este año se estrenará Las aventuras de Cliff Booth, continuación de Había una vez en Hollywood (2019) que es igualmente escrita por Quentin Tarantino pero fue dirigida por David Fincher.