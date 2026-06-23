Mario Bautista abrirá la tercera temporada de Amazon Music City Sessions con un show inédito

Mario Bautista (Edgar Negrete Lira)

Antes del concierto que marcará el inicio de la tercera temporada de Amazon Music City Sessions, Mario Bautista compartió en entrevista con La Crónica de Hoy, la emoción que representa encabezar este nuevo ciclo del proyecto de streaming de Amazon Music, una plataforma que reunirá durante las próximas semanas a figuras como Playa Limbo, Danna Paola y Edgardo Núñez. El cantante aseguró que esta presentación también servirá como carta de presentación de la nueva etapa musical que atraviesa.

Mario Bautista

Un concierto para presentar una nueva etapa

Para Mario Bautista, ser el encargado de abrir la tercera temporada de Amazon Music City Sessions representa mucho más que un concierto. El cantante considera que el proyecto le permitirá mostrar el momento creativo que vive actualmente y acercar su música a nuevas audiencias mediante una transmisión multiplataforma.

“Se me hace algo increíble, la verdad que es muy divertido todo lo que está sucediendo para poder ser partícipe de esta nueva temporada de Amazon Music City Sessions. Emocionado de que soy el primer artista en abrir”, comentó.

La transmisión será el próximo 24 de junio a las 21:00 horas a través de Prime Video, Amazon Music, Fire TV, Twitch y TikTok, una ventana que considera ideal para llevar su propuesta a miles de personas.

Más allá del alcance digital, Bautista destacó que el espectáculo marcará un cambio importante respecto a sus presentaciones recientes, ya que volverá a compartir el escenario con una banda completa.

“Es la primera vez que lo canto en vivo, y con banda, con músicos. Está quedando increíble. Estamos en ensayos ahorita y está sonando muy mágico el groove del bajo, la batería, todo. Extrañaba tener una banda conmigo en el escenario y qué ocasión más perfecta para hacerlo que esta”, explicó.

El artista adelantó que las nuevas versiones de sus canciones aprovecharán la presencia de músicos en vivo, lo que permitirá ofrecer arreglos distintos y una experiencia más orgánica para el público.

“Lo nuevo es que hay músicos. Obviamente los arreglos son nuevos porque ya hay músicos jugando en el escenario. Va a estar bastante mágico y la gente que está conectando con toda mi nueva música se lo va a ultra gozar”, afirmó.

Sin embargo, más allá de la producción, el cantante aseguró que lo más importante será la posibilidad de reencontrarse con quienes han seguido su carrera y, al mismo tiempo, conquistar nuevos escuchas.

“Lo que más me emociona es conectar con mi público y conectar con público que no me conoce; tener la oportunidad de llegar a sus oídos y que disfruten de mi nueva música y de mi nuevo concepto.”

Mario Bautista (Edgar Negrete Lira)

Del pop al funk: la evolución de Mario Bautista

Después de más de una década de trayectoria, Mario Bautista asegura que continúa viviendo la música con la misma pasión con la que comenzó, aunque ahora lo hace desde una perspectiva mucho más madura.

“Ya llevo 13 años haciendo esto. Es una locura voltear a ver lo rápido que pasa el tiempo. Ha sido muy mágico crecer en los escenarios, conocer tantas ciudades, tantos países y tener la oportunidad de vivir de mi música”, señaló.

Durante ese recorrido ha transitado por el pop, el reguetón, el regional mexicano y ahora apuesta por un sonido que considera poco explorado dentro del mercado latino.

“Lo defino full funk. Me quise ir a un lugar en el que no veo a nadie creando en ese género. Yo siento que es de los géneros más deliciosos que existen en la música, junto con el R&B”, explicó.

Bautista detalló que sus gustos musicales han ido cambiando con los años y que cada etapa termina reflejándose de forma natural en sus composiciones.

“El género que más estoy escuchando en ese momento es la música que creo. Gracias a Dios me ha ido bien en todos los géneros y ahora la gente está recibiendo esta etapa con los brazos abiertos.”

El cantante considera que esa libertad creativa ha sido clave para mantenerse vigente y evitar caer en una zona de confort.

“Si yo me hubiera quedado encerrado en un género ya no sería fiel a mí mismo. Uno como artista quiere crear, quiere probar, quiere crecer y expandirse en su creatividad.”

Esa filosofía también se ha fortalecido gracias a las colaboraciones que ha realizado durante la producción de su nuevo material, entre ellas la que realizó con Kalimba.

“De todo se aprende un poco. Todos los artistas tenemos diferentes códigos y maneras de hacer las cosas. La magia del artista está en que siempre esté en modo estudiante.”

Incluso aseguró que la inspiración puede surgir en cualquier momento.

“Uno puede inspirarse hasta de una plática con su jardinero y de cómo cuida las plantas. De repente de eso sale la inspiración para una canción. Me ha pasado, literal.”

La música en tiempos del streaming

Aunque Mario Bautista construyó gran parte de su carrera gracias al crecimiento de las redes sociales, considera que actualmente las plataformas digitales cumplen un papel distinto dentro de la industria musical.

Para él, ya no se trata únicamente de mantener comunicación con sus seguidores, sino de romper las barreras que imponen los algoritmos y llegar a personas que aún no conocen su propuesta.

“Hoy en día estamos en estas burbujas algorítmicas. Mi público está ahí, fiel, pero se vuelve más difícil cruzar la barrera del algoritmo y entrar a otros públicos. Yo creo que plataformas como Amazon nos ayudan justamente a conectar con audiencias de diferente tipo.”

Paradójicamente, mientras el concierto llegará a millones de personas por internet, el artista busca que la experiencia sea mucho más cercana y menos dependiente de las pantallas.

“Con este nuevo concepto ya no es tanto estar en el celular grabando, sino realmente estar presentes y disfrutando de la música. Siento que va a ser un show bastante único.”

Al mirar hacia el futuro, Bautista asegura sentirse satisfecho con la libertad que ha tenido para explorar distintos sonidos sin perder autenticidad.

“Cuando tenga 40 años y voltee para atrás quiero ver todo lo construido y saber que nunca me limité a quedarme en un solo género. Tengo la bendición de tener canciones importantes en diferentes estilos y ahora en el funk están empezando a salir nuevos hits.”

Con esa convicción llegará al escenario de Amazon Music City Sessions, una presentación que servirá como escaparate para una de las etapas más personales de su carrera y que, según él mismo reconoce, refleja el entusiasmo con el que vive este momento.

“Realmente estoy muy feliz, muy emocionado y muy contento de estar construyendo desde esa fuente de creatividad y desde ese amor a la música.”

La transmisión del primer episodio de la tercera temporada de Amazon Music City Sessions se realizará el 24 de junio a las 21:00 horas, con Mario Bautista como artista encargado de inaugurar esta nueva edición. El concierto podrá seguirse en vivo a través de Prime Video, Amazon Music, Fire TV, Twitch y TikTok.