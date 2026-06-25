Burro tendrá su propia película: confirman spin-off que se estrenará en 2028, después de Shrek 5

Burro de Shrek tendrá su propia película DreamWorks anunció spin-off para 2028 (Amazon Prime Video)

DreamWorks acaba de confirmar una nueva entrega en la saga de Shrek. El proyecto girará en torno al compañero del ogro, Burro.

¿Cuándo saldrá película de Burro?

La saga de Shrek está parcialmente basada en el libro Shrek! de William Steig. Gira en torno a diferentes personajes de las fábulas infantiles, dándoles un giro cómico. Sus personajes centrales son el ogro que da nombre a la serie de películas, Shrek, su compañero Burro, su pareja Fiona y el Gato con Botas, entre muchos otros.

Actualmente, hay mucha anticipación alrededor de la franquicia. El último spin-off de la saga, Gato con Botas: El Último Deseo, fue un éxito crítico y de taquilla cuando salió en 2022.

Sin embargo, al icónico ogro no lo hemos visto desde la última película centrada en él en 2010. Por lo mismo las noticias de una nueva entrega en la saga el año pasado generaron mucha expectativa entre todos aquellos que han visto las películas del ogro una y otra vez. Shrek 5 llega a los cines el 30 de junio del próximo año, y el estudio detrás de la serie, DreamWorks, ha aprovechado el momento para anunciar su nuevo proyecto: un spin-off con burro como protagonista.

Se espera que la película titulada Donkey en inglés salga el 30 de junio de 2028.

Start heating up those waffle irons. DONKEY is setting out on his very own adventure June 30, 2028. pic.twitter.com/ZY1NkRz7SI — Shrek (@Shrek) June 25, 2026

¿De qué tratará la película de Burro?

La película, a pesar de contar con una fecha tentativa, aún se encuentra en preproducción, por lo que no hay un trama establecida. El proyecto está al mando de Charlie Bean, caricaturista que trabajó en LEGO Batman: La película, así que se espera una historia llena de risas y grandes momentos.

No sabemos hasta el momento si la película consistirá en una historia de origen del emblemático burro antes de que fuera rescatado del encierro por Shrek —como vimos en las dos películas del Gato con Botas— o si más bien tomará lugar después de los eventos de la nueva película.

Eddie Murphy ya confirmó su participación para darle voz al personaje en inglés y se espera que Eugenio Derbez trabaje en el ya memorable doblaje.