American Horros Story 13: Jessica Lange regresa para la entrega más ambiciosa de FX

Jessica Lange American Horros Story 13: Jessica Lange y el elenco histórico regresan para la entrega más ambiciosa de FX

El terror se acerca, acompañado de seres sobrenaturales, pues FX ha revelado por completo el primer avance de la temporada 13 de American Horror Story.

Esta se perfila como una de las entregas más ambiciosas de la cadena, puesto que cuenta con el regreso de varios personajes de la serie antológica, sumándole el retorno de uno de los rostros más apreciados por los fans.

El regreso de Constance Langdon y personajes icónicos

Anteriormente, la cadena de televisión había confirmado el regreso de uno de los rostros más queridos por los seguidores y pilar fundamental de la franquicia.

The first trailer for ‘AMERICAN HORROR STORY’ Season 13 has been released.



Releasing September 24 on FX & Hulu. pic.twitter.com/VYaDRBH6Oo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 13, 2026

Jessica Lange, quien volverá para interpretar a Constance Langdon, personaje que debutó en la primera temporada, Murder House. La actriz no formaba parte de la producción desde la octava temporada, Apocalypse.

Tras el nuevo adelanto revelado, podemos ver la reaparición de varios actores y personajes.

Entre ellos destaca Evan Peters como Kai Anderson, personaje de Cult, además de su regreso como Rubber Man.

El avance confirma la reunión de múltiples figuras emblemáticas, incluyendo a Elizabeth Short (Mena Suvari), Queenie (Gabourey Sidibe) y Nan (Jamie Brewer).

Según palabras del creador de la serie, Ryan Murphy, esta nueva entrega funcionará como un evento tipo “Avengers” al conectar universos de varias temporadas de AHS.

Asimismo, reveló que algunos actores interpretarán a dos personajes distintos de diferentes entregas dentro de una misma escena, uniendo a brujas, payasos, fantasmas y asesinos seriales.

Rostros del terror confirmados para la temporada 13

FX ha confirmado oficialmente al siguiente elenco estelar para AHS 13: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange.

El reparto también incluye la participación de Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa, John Waters, entre otros.

¿Cuándo y dónde se estrena la temporada 13 de AHS?

El estreno de la temporada está programado para este 24 de septiembre de 2026.

Se podrá ver en televisión de paga a través del canal FX y mediante la plataforma de streaming Disney+.

El 13 como número místico y formato de estreno

Para mantener la simbología del número 13, asociado popularmente con la mala suerte y perfecto para las tragedias que envuelven a la serie, la temporada contará con un total de 13 episodios.

La entrega tendrá un formato de emisión especial: durante la primera noche de su estreno y la segunda semana se lanzarán tres episodios por fecha, posteriormente se estrenarán dos capítulos cada jueves hasta llegar al decimotercer y último episodio, programado para el 29 de octubre.