Spiderman: Beyond The Spider-Verse Spiderman: Beyond The Spider-Verse muestra nuevos avances ¿Cuándo estrenará la película animada de Sony? (X: (@SpiderVerse))

Ya estamos a nada de conocer la conclusión de la historia de Miles Morales con la llegada de su tercera entrega.

Este proyecto se vio bastante afectado por distintas modificaciones en el calendario, provocando una larga espera para los fanáticos que se quedaron con la incertidumbre de lo que sucederá en el cierre de la saga.

Sin embargo, ya se ha confirmado la fecha de estreno para la tercera y última parte, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, cinta que le pondrá fin a la trilogía iniciada con Into the Spider-Verse, acompañada además de un primer vistazo.

Nuevo vistazo de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Por medio de la revelación de imágenes exclusivas durante una convención internacional, Sony presentó un nuevo vistazo de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Miles G. Morales Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (X: (@ComplexPop))

Miles Morales Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (X: (@ComplexPop))

¿De qué va a tratar Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

La historia dará comienzo justo después de los acontecimientos vistos en Across the Spider-Verse.

Miles debe escapar de un universo alterno donde se enfrenta cara a cara con una versión oscura de sí mismo, conocida como Miles G. Morales.

Al mismo tiempo, Gwen Stacy reunirá a un equipo de aliados para intentar rescatar a Miles antes de que las amenazas que ponen en riesgo el multiverso afecten a su familia y al resto de las realidades alternativas de los personajes.

¿Cuándo se estrenará la tercera y última entrega?

Sony Pictures confirmó que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a las salas de cine el 18 de junio de 2027.

Aunque el filme estaba programado originalmente para llegar en marzo de 2024, la producción tuvo que reestructurarse debido a las complicaciones del calendario en la industria tras las huelgas de Hollywood en 2023.