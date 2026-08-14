¿Por qué la crítica está amando Coyote vs ACME? Reacciones y fecha de estreno en México

Estreno en México de Coyote vs ACME El proyecto está basado en un artículo humorístico publicado por The New Yorker.

A semanas de su estreno internacional, Coyote vs ACME ya se ha convertido en un fenómeno del cine de la animación tras su primera proyección a medios especializados, cuyas críticas preliminares han catalogado al filme como una “obra maestra” que evoca la magia de los Looney Tunes, reafirmando al público la razón por la que estos caóticos dibujos animados lideraron la televisión durante generaciones.

No sólo eso, sino que Coyote vs ACME también destaca por haber tenido un turbulento camino hacia su lanzamiento en pantalla grande, ya que la película fue archivada por Warner Bros. en 2023 y, tras una masiva respuesta pública en contra de la decisión corporativa, el estudio decidió ponerla en venta para que otra compañía tuviera la oportunidad de estrenarla antes de que el proyecto se perdiera para siempre.

Por lo tanto, el ansiado filme híbrido entre animación y acción real ha sido uno de los estrenos más esperados durante años, entusiasmo que se ha visto potenciado por la cantidad de respuestas positivas que la película ya tiene entre la crítica de cine.

Coyote vs ACME: ¿cómo se salvó de ser archivada?

El proyecto está basado en un artículo humorístico publicado por The New Yorker que presenta la siguiente premisa: tras años de severos accidentes, Wile E. Coyote decide demandar a ACME, la empresa que creó todos los artefactos defectuosos que utilizó durante su eterna caza al Correcaminos.

No obstante, s pesar de que la película se realizó en tiempo y forma, recibiendo buenas puntuaciones en los exámenes preliminares a su primer estreno programado para el 21 de julio de 2023, Warner Bros. decidió su abrupta cancelación y la retiró del catálogo como parte de una “deducción fiscal millonaria”, es decir, pagar menos impuestos al declarar el proyecto como una “pérdida”.

Esta decisión corporativa generó un desacuerdo masivo entre los y las fieles al cine de animación, público fanático de los Looney Tunes e incluso cineastas que suspendieron reuniones con el estudio en señal de protesta a la estrategia contable. A su vez, el movimiento en línea para exigir el estreno de la película también fue intenso, pues se alcanzaron más de 18 mil firmas en la petición a pocas semanas de crearse.

Gracias a esta respuesta, Warner Bros. decidió poner la película en venta, en caso de que otro estudio o productora tuviera interés en el proyecto, un milagro que sucedió hasta 2025, cuando el director Dave Green llegó a un acuerdo con Ketchup Entertainment, compañía independiente que adquirió los derechos globales de la película y permitió que el proyecto sobreviviera.

Esta distribuidora ya había tenido historial en proyectos de Looney Tunes, pues se encargó de la distribución de El Día que la Tierra Explotó, donde el Pato Lucas y Porky intentan salvar al mundo de una invasión alienígena.

La crítica está amando Coyote vs ACME: ¿qué han dicho las primeras reacciones de la película?

Tras su primera proyección a medios especializados, Coyote vs ACME recibió una ola de buenas críticas preliminares que destacaron la nostalgia, humor y profundidad del filme, calificando a la película como “el filme híbrido de nuestra era”, de la misma manera que lo fueron ¿Quién engañó a Roger Rabbit? o Space Jam en su tiempo.

The trailer ACME doesn’t want you to see. Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/8ADr6p9w1V — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 22, 2026

“No puedo creer que casi llegamos a un mundo donde nadie pudiera ver esta película”, fue una de las reacciones en Rotten Tomatoes, donde Coyote vs ACME debutó con 100% y se ganó elogios que la señalaron como un filme “conmovedor y de gran corazón”.

Algunos críticos y críticas, también destacaron su mensaje contra las empresas corporativas abusivas, incluso señalando a su antigua distribuidora como parte del problema con comentarios como: “Quizás los altos cargos de Warner Bros. miraron Coyote vs ACME y se vieron reflejados demasiado en ACME”.

El proyecto fue alabado por “comprender el humor y la esencia” que hicieron de los Looney Tunes un elemento tan icónico de la cultura pop y los líderes de la televisión durante décadas.

¿Cuándo se estrenará Coyote vs ACME en México?

El filme mezclará la imagen real (live-action) con la animación —similar a Space Jam en 1996 o la pionera ¿Quién engañó a Roger Rabbit? de 1988—, siguiendo a Wile E. Coyote como protagonista y, quien influenciado por el abogado Kevin Avery, presentará una demanda contra ACME, cuyo CEO será interpretado por John Cena.

De acuerdo con la información oficial, la película se estrenará el 28 de agosto de este 2026, consolidado un triunfo para el cine de animación tras años de incertidumbre sobre el destino de este querido proyecto.