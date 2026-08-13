Cantinflas llega a Netflix: sumarán 35 de sus películas por el Día del Cine Mexicano

Cantinflas en Netflix La plataforma de streaming extenderá el catálogo de ‘Catinflas’ para celebrar el Día del Cine Mexicano

En México y más partes del mundo, las películas de Cantinflas no sólo han sido un clásico de la comedia para compartir en familia, sino también uno de los exponentes más populares a nivel internacional del Cine de Oro Mexicano, por lo que la plataforma líder en streaming, Netflix, anunció que añadirá 35 icónicos filmes del comediante a su catálogo en conmemoración del Día del Cine Mexicano que se celebra cada 15 de agosto.

Dicha festividad cultural surgió en homenaje a la primera proyección pública de cine realizada en el país en 1896, establecida de manera oficial hasta el año 2017; tal conmemoración reconoce a las personas creadoras, técnicas, miembros de la carpintería, del gremio actoral y a toda la comunidad detrás de la industria fílmica nacional.

Netflix celebra el Día del Cine Mexicano 2026 con una sección especial de Cantinflas: ¿cuáles son las películas que añadirá?

El catálogo especial de Cantinflas en Netflix estará disponible a partir del 1° de septiembre de este año y se despedirán de la plataforma de streaming hasta marzo de 2027, por lo que familias de todo el mundo podrán disfrutar durante meses de títulos como:

Ni sangre ni arena. El gendarme desconocido. El analfabeto. El padrecito. Pepe. Romeo y Julieta. El bombero atómico. El siete machos. Su excelencia. El bolero de Raquel. El circo. Un día con el diablo. El señor fotógrafo. El profe. El barrendero. Por mis pistolas. El patrullero 777. Conserje en condominio. El ministro y yo. Caballero a la medida. A volar joven. Los tres mosqueteros. Gran hotel. Soy un prófugo. El supersabio. El mago. El portero. Si yo fuera diputado. Abajo el telón. Sube y baja. El extra. Entrega inmediata. El señor doctor. Un Quijote sin mancha. Don Quijote cabalga de nuevo.

A su vez, la vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para Latinoamérica en Netflix, Carolina Laconte, anunció que más películas de Contraataque (dirigida por Chava Cartas y protagonizada por Luis Alberti y Noé Hernández en 2025) se encuentran en conversación, pues la empresa está interesada en expandir la franquicia.

De acuerdo con Laconte, su objetivo “es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana”, destacando el entusiasmo por colaborar con talento nacional y exponer los diversos rostros de México en pantalla.

“El Mimo de México”: ¿quién fue Mario Moreno, popularmente conocido como Cantinflas?

Nacido como Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes en el barrio Santa María de la Redonda de la Ciudad de México, fue el sexto hijo de 14 del matrimonio formado por Pedro Moreno y María de la Soledad Reyes. Durante su juventud, Mario se desempeñó en diversos trabajos que años más adelante caracterizarían a su popular personaje; entre los oficios, se encontraban: ayudante de zapatero, limpiabotas, cartero, taxista, empleado de billar, e incluso, existió un periodo de tiempo en el que fue boxeador y torero.

Su primer acercamiento al mundo del espectáculo fue a través de funciones de circos, pasando por el teatro, y posteriormente llegó al cine, impulsado por una peculiar personalidad extrovertida y elocuente que formó en el entorno de su barrio de origen.

Moreno tomó su popular apodo ‘Cantinflas’ del término “Cantinar”, el cual hace referencia a los borrachos de los barrios de México. La característica elocuencia de su hablar, llevó a la Real Academia Española (RAE) a incluir la expresión ‘Cantinflear’ en su diccionario, que significa: “Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.

Hasta la actualidad, Mario Moreno continúa siendo uno de los actores y comediantes mexicanos más populares a nivel internacional, incluso siendo homenajeado con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y reconocido por los logros de su vida en Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.