¿“Funan” a BTS...? RM y J-Hope son cuestionados por relacionarse públicamente con Chris Brown y Usher en el R&B Tour

Critican a RM y J-Hope por fotos con Chris Brown y Usher Fans expresan sentir “decepción” debido a las controversias de los artistas estadounidenses.

Después de que BTS dominara los estelares mediáticos tras rechazar su postulación a los Grammy 2027, una controversia en redes sociales comenzó a centrarse en dos miembros fundamentales de la agrupación, RM y J-Hope, después de que los artistas surcoreanos asistieran al R&B Tour, gira conjunta de Usher y Chris Brown.

No obstante, la polémica incrementó y estalló cuando, tras finalizar el espectáculo, fotografías de los cantantes del R&B Tour junto a los dos miembros de BTS comenzaron a circular en redes sociales, generando diversas opiniones; entre ellas, destacaron principalmente cuestionamientos hacia RM y J-Hope, donde fans les exigían ser “conscientes” de las controversias que envuelven a los artistas estadounidenses.

RM y J-Hope posan junto a Chris Brown y Usher, generando controversia entre sus fans

Dos de los importantes pilares de BTS, Kim Namjoon (RM), líder del grupo desde su creación, y Jung Hoseok (J-Hope), quien lidera a los miembros en cuanto a coreografías de baile, están siendo duramente señalados en redes sociales, tanto por el público general como su base de fans, tras hacerse públicas impagenes donde los artistas surcoreanos posan junto a Chris Brown y Usher en uno de sus shows del R&B Tour.

La asistencia de los raperos asiáticos al show no fue un secreto, ya que J-Hope compartió momentos del concierto en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, la controversia estalló cuando él y RM se reunieron con Chris Brown y Usher tras bambalinas, donde tomaron las fotografías que, en este momento, han generado reacciones especialmente negativas que cuestionan la “consciencia moral” de los miembros de BTS.

“Por supuesto que son amigos de ese maltratador y agresor de mujeres. Hombres horribles, qué asco”, escribió una cuenta de X, ante Twitter, en respuesta a la fotografía publicada por Pop Base en la que ambos artistas surcoreanos posaban junto a Chris Brown.

Una considerable parte de la base de fans de BTS sacó a relucir “la imagen consciente” que caracteriza al grupo asiático en la industria del k-pop al explorar temas de empoderamiento y justicia, sin embargo, tras la reunión de RM y J-Hope, fans señalaron con dureza que dicha consciencia “ya pasó hace mucho tiempo”, afirmando que los mensajes activistas y feministas del grupo eran sólo un “marketing positivo”.

Hasta el momento, ninguno de los miembros de BTS se ha pronunciado ante los cuestionamientos en redes sociales. Sin embargo, los artistas han recibido el respaldo de otro sector de su base de fans, quienes condenan a las personas que han atacado más a RM y J-Hope que a los “verdaderos agresores” que tienen la libertad de seguir haciendo conciertos pese a las acusaciones en su contra.

¿Por qué RM y J-Hope son duramente criticados tras fotos en el R&B Tour de Usher y Chris Brown?

La controversia tiene su origen en las polémicas que han envuelto tanto a Usher como a Chris Brown y por las que continúan siendo señalados hasta la actualidad.

Mientras que el primero de ellos mantiene una larga relación profesional y personal con Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de cargos como tráfico sexual y crimen organizado —y defendido públicamente por Usher—, Brown ha enfrentado serias controversias por agresión; entre ellas, destaca el abuso físico a Rihanna, su entonces novia en 2009.

Estas polémicas chocan directamente con la “consciencia” de BTS señalada por sus fans y las expectativas que se tienen de ellos debido las opiniones políticas y de género que el grupo ha expuesto a lo largo de los años.

RM, su líder, ha sido el más activo en el discurso feminista al matricularse en cursos de estudios de género y de la mujer, a raíz de que algunas de sus letras en su debut fueran criticadas por ser misóginas. J-Hope, por su parte, lanzó el año pasado el tema Killin’ It Girl, un tema considerado “feminista” al crearse con el objetivo de empoderar el papel de la mujer en la sociedad. Tanto una acción como otra, incrementó la “indignación” de sus seguidoras.

“Namjoon, hermano, ¿qué sentido tenía leer literatura feminista? Y Hoseok, ¿qué sentido tenía hacer canciones para empoderar a las mujeres cuando lo único que van a hacer es disfrutar de un concierto de un conocido maltratador y abusador de mujeres y seguidor de Diddy?”, expresó una fan del grupo surcoreano mediante su cuenta en Instagram.