“Candlelight: Disney Canciones de Amor” llega a CDMX con un concierto entre miles de velas: : fechas, boletos, precios y las canciones que podrás escuchar

La magia de las películas más entrañables de Disney saldrá de la pantalla para llegar a un escenario lleno de luz. Este 2026, la experiencia Candlelight: Disney Canciones de Amor en la Ciudad de México llega con una propuesta que mezcla música clásica y un ambiente íntimo creado por miles de velas.

El espectáculo, presentado por Disney Concerts y Fever, promete conquistar tanto a quienes crecieron con los clásicos animados como a las nuevas generaciones que han encontrado en estas historias algunas de las canciones más memorables del cine.

¿Qué es Candlelight: Disney Canciones de Amor?

La serie de conciertos Candlelight se ha convertido en uno de los formatos musicales más exitosos del momento gracias a su propuesta de reinterpretar grandes éxitos en versión clásica. En esta ocasión, el concepto se une al universo de Disney para ofrecer una velada donde el amor, la amistad y la familia son los protagonistas.

En lugar de escuchar las canciones con sus arreglos originales, el público disfrutará de versiones interpretadas por un cuarteto de cuerdas, mientras miles de velas crean una atmósfera envolvente que transforma completamente la experiencia.

El concierto estará a cargo del Cuarteto Arcano, encargado de dar nueva vida a algunas de las composiciones más famosas de Disney y Pixar.

Las canciones de Disney y Pixar que sonarán durante el concierto

Uno de los mayores atractivos del espectáculo es su repertorio, que reúne temas de distintas generaciones de películas. Desde clásicos que marcaron la infancia de millones de personas hasta producciones más recientes, el programa está pensado para despertar recuerdos desde la primera nota.

Entre las piezas que podrán escucharse destacan:

La Puerta es el Amor - Frozen: Una Aventura Congelada

Esta Noche Es Para Amar - El Rey León

Bella Notte - La Dama y el Vagabundo

No hablaré - Hércules

Mi Príncipe Vendrá - Blancanieves y los Siete Enanitos

Algo Ahí - La Bella y La Bestia

La Bella y La Bestia - La Bella y La Bestia

Sally’s Song - El extraño mundo de Jack

Bésala - La Sirenita

Beso de Amor - Encantada

Cuando Ella Me Amaba - Toy Story 2

En mi corazón vivirás - Tarzán

Recuérdame - Coco

Veo en ti la luz - Enredados

Breaking Free - High School Musical

Un mundo ideal - Aladdín

Dos Oruguitas - Encanto

Married Life - Up: Una aventura de altura

Cada interpretación será completamente instrumental, permitiendo que las melodías sean las protagonistas en una experiencia diseñada para disfrutarse con calma y dejarse llevar por la música.

Las funciones se realizarán en El Cantoral, uno de los recintos con mejor acústica de la capital.

Las fechas confirmadas son:

25 de julio de 2026 | 18:00 y 20:30 horas.

| 18:00 y 20:30 horas. 15 de agosto de 2026 | 18:00 y 20:30 horas.

| 18:00 y 20:30 horas. 6 de septiembre de 2026 | 19:00 y 21:30 horas.

| 19:00 y 21:30 horas. 11 de septiembre de 2026 | 18:00 y 20:30 horas.

| 18:00 y 20:30 horas. 19 de septiembre de 2026 | 18:00 y 20:30 horas.

| 18:00 y 20:30 horas. 20 de septiembre de 2026 | 18:00 y 20:30 horas.

Debido a la popularidad de la serie Candlelight, se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que las funciones suelen registrar una alta demanda.

¿Cuánto cuestan los boletos para Candlelight: Disney Canciones de Amor?

Los boletos tienen un precio desde $400 pesos, aunque el costo puede variar dependiendo de la zona seleccionada dentro del recinto.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Fever, donde también es posible consultar la disponibilidad de cada función.

Un concierto pensado para quienes crecieron con Disney

Más allá de un recital tradicional, Candlelight: Disney Canciones de Amor busca ofrecer una experiencia inmersiva donde la música clásica y la iluminación crean un ambiente completamente distinto al de un concierto convencional.

Las melodías de películas como Coco, El Rey León, Aladdín, Enredados, Tarzán, La Bella y la Bestia y Encanto regresan con nuevos arreglos para recordar que algunas historias siguen emocionando muchos años después de haber llegado al cine.

Para quienes buscan un plan diferente en la CDMX, esta propuesta reúne música en vivo y uno de los formatos de conciertos más populares de los últimos años.