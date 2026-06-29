Co-presidente de DC Studios habla del fracaso de Supergirl en taquilla: “seguimos confiando, es una estrategia a largo plazo”

Supergirl 2026 Peter Safran asegura que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia y “a largo plazo” del DCU.

El estreno de Supergirl el pasado 26 de junio de 2026 tuvo un inicio complicado tras sólo recaudar 67 millones de dólares a nivel internacional, en comparación al presupuesto de 170 millones de dólares que obtuvo la producción para realizarse; en términos de la industria cinematográfica, la aventura protagonizada por Milly Alcock es actualmente considerada un fracaso en la taquilla, lo que la convierte en el primer tropiezo durante la construcción del nuevo DCU.

Sin embargo, Peter Safran —productor de cine y co-presidente de DC Studios junto a James Gunn—, declaró que “siguen confiando” en el filme, señalándolo como un proyecto que forma parte de una estrategia más amplia para el éxito del universo que están construyendo.

Supergirl es el primer fracaso en taquilla del DCU de Gunn: ¿golpe irreparable o una enseñanza para el futuro?

A pesar del rotundo éxito que resultó Superman (2025) el verano pasado, la película solitaria de Kara Zor-El —personaje introducido durante el inolvidable final punk-rock del Hombre de Acero e interpretada por Milly Alcock— parece ser completamente lo contrario en cuanto a la taquilla, ya que su debut en la pantalla grande reporta una recaudación inicial de 67 millones a nivel mundial.

Warner Bros. y DC Studios invirtieron 170 millones de dólares en la producción y aproximadamente 120 millones en la comercialización de la aventura espacial de Kara, profundamente inspirada en el cómic The Woman of Tomorrow, lo que representa una pérdida millonaria para el estudio y la productora.

El primer golpe al filme dirigido por Craig Gillespie fueron las críticas iniciales de medios especializados, quienes señalaron la historia espacial como “genérica e insípida” al mostrar un desarrollo simple del guión y su villano principal, sin embargo, la actuación de Alcock pareció resaltar en el proyecto, al punto de que fue descrita como “llevar el peso de toda la película” en su capa de superheroína.

No obstante, las críticas no detuvieron la opinión pública tras el estreno de Supergirl a nivel mundial, aunque ni el apoyo de los y las fieles a los cómics fue suficiente para salvar a la película de un fracaso inicial, ya que la baja recaudación a nivel internacional reafirma la maldición del cine de súperheroes sobre el rechazo a protagonistas menos conocidos o conocidas.

A su vez, señalan una intensa competencia durante este verano en las salas de cine, ya que la película ha tenido que competir con la ansiada Toy Story 5 y deberá consolidar su popularidad para enfrentarse a próximas grandes producciones, como lo son La Odisea y Spider-Man: Brand New Day.

DC Studios se muestra positivo ante el fracaso en taquilla de Supergirl: “compone una estrategia más amplia"

Ante el fracaso inicial de la película en taquilla, con una proyección de que pueda estancarse en los 100 millones de dólares recaudados a nivel internacional durante las siguientes semanas, Warner Bros. y DC Studios no ven al proyecto como un rotundo fracaso, sino que se muestran positivos en la construcción del nuevo universo de DC en la pantalla grande.

“Esto siempre iba a ser un obstáculo difícil para DC y Warner Bros., porque Supergirl no es un personaje que haya protagonizado jamás un éxito de taquilla a escala de evento”, indicó el analista Jeff Bock de Exhibitor Relations, detallando que la película “no fue lo suficientemente buena” para romper la maldición del personaje poco conocido y convertirse en el gran evento del verano que se esperaba.

A pesar de este tipo de señalamiento, Peter Safran —uno de los presidentes de DC Studios— habló respecto al proyecto y el recibimiento públic:

“Si bien Supergirl no cumplió con nuestras expectativas de taquilla, es sólo un componente de una estrategia más amplia y a largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando”, aseguró el productor de cine.

Entre los próximos proyectos a estrenarse del nuevo DCU y que podrían sanar el primer tropiezo de la reconstrucción del nuevo universo en películas y series, se encuentran: