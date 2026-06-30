El Laberinto del Fauno volverá a los cines por su 20 aniversario: Guillermo del Toro confirma funciones para México

El laberinto del fauno Guillermo del Toro conmemorará 20 años de la cinta (IMDB y cuartoscuro)

El aclamado director mexicano Guillermo del Toro ha publicado en sus redes que podríamos ver el reestreno de El laberinto del fauno en cines próximamente. La cinta cumple 20 años este 2026.

¿Cuándo será el reestreno de El laberinto del fauno?

El director respondió a un tuit que le pedía confirmación de que habría algún tipo de proyección conmemorativa por sus 20 años. “100%” respondió el director.

Sin embargo, no se han confirmado aún la fecha posible del reestreno, aunque se piensa que será cuando la película fue estrenada de manera oficial por primera vez en México, el 20 de octubre de 2006.

También queda por ver si el propio director se dará una vuelta por la Ciudad de México para platicar sobre la cinta, como se le vio haciendo el año pasado para el estreno de Frankestein.

¿De qué trata El laberinto del fauno?

Si no has podido ver este gran film, este año podría ser una gran oportunidad de vivirlo como se debe: en la pantalla grande.

El laberinto del fauno representó el sexto gran esfuerzo fílmico de Del Toro. La película se estrenó en el Festival de Cannes 2006, donde recibió una ovación de pie que duró 22 minutos, la más larga en la historia del festival.

Cuenta la historia de una niña llamada Ofelia que, junto con su madre visita a su nuevo padrastro, un oficial sanguinario de la España franquista. La vida de Ofelia comienza a tener paralelismos con aquella de una princesa en un cuento de hadas, y pronto la vida de opresión que la rodea comienza a tornarse en una aventura donde un fauno le pedirá completar tres pruebas para regresar a su reino.

Fue descrita por el respetado crítico de cine Roger Ebert como “una de las mejores películas de fantasía, a pesar de que está anclada de manera firme a las realidades de la guerra”.