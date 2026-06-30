One Piece ya terminó de filmar su tercera temporada live-action: ¿Cuándo se estrenará en Netflix?

One Piece Live-Action temporada 3 La ambiciosa adaptación a live-action de One Piece finalizó las filmaciones de su tercera temporada y prevé un estreno mucho más anticipado a su segunda parte.

One Piece se ha convertido en uno de los fenómenos del anime y manga más populares y longevos de la historia, éxito que se vio fuertemente incrementado tras su adaptación al live-action de Netflix, el cual se posicionó como el producto más visto durante los estrenos de sus primeras dos partes y, según lo anunció la plataforma en redes sociales, se prepara para otra ronda de altos números al finalizar las grabaciones de su tercera temporada.

Tras un exitoso rating en One Piece: Into The Grand Line, serie de episodios en los que se adaptó el inicio de las aventuras de la tripulación Sombreros de Paja dentro de la Gran Ruta, el Going Merry emprende su rumbo a las áridas tierras de Alabasta, el reino que los piratas tratarán de salvar.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 del live action de One Piece?

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de estreno para esta tercera entrega, sin embargo, Netflix adelantó que los Mugiwaras del live-action volverán a la plataforma en el año 2027, mucho menos tiempo del que tomó su regreso entre la temporada uno, que se estrenó en el año 2023, y la temporada recién estrenada este año.

That's a wrap on ONE PIECE SEASON 3 🏴‍☠️ pic.twitter.com/TbblBbUdsh — Netflix (@netflix) June 30, 2026

El detalle que emocionó al público fanático más fiel a esta historia de piratas y sueños, fue la confirmación de que la tercera temporada se centrará en la guerra de Alabasta, un reino desierto que enfrenta una crisis social que podría estallar en un conflicto bélico catastrófico para su población.

Llevando por título The Battle of Alabasta, este arco obsequiará a sus seguidores y seguidoras el primer vistazo a varios de los personajes más esperados, además de que marcará un parteaguas en la historia de la tripulación.

A diferencia de otros proyectos de anime o manga llevados a la acción real por Netflix, como fue el caso de la película Death Note o la serie del clásico Cowboy Bebop, el éxito de One Piece está fuertemente ligado a la participación de Eiichiro Oda —creador de la historia— en la producción; de acuerdo con el proceso creativo de la adaptación, ninguna decisión es tomada sin la directa aprobación del mangaka.

El arco de Alabasta en One Piece: ¿de qué trata y qué personajes serán incluidos en la tercera temporada del live-action?

La segunda temporada del live-action, Into The Grand Line, adaptó el anime/manga hasta el arco de la Isla de Drum, donde la tripulación recluta un nuevo integrante en su aventura: el adorable doctor Tony Tony Chopper, un reno de nariz azul que adquirió inteligencia humana gracias a una Fruta del Diablo.

En medio de la celebración del nuevo tripulante, Luffy ordena el rumbo hacia Alabasta, prometiendo a la princesa Vivi —a quien rescataron en la isla Whisky Peak— que salvarán su reino de la guerra civil que está a punto de estallar, teniendo por objetivo derrotar al villano Shichibukai Crocodile.

Este personaje, que también posee la identidad de Mr. 0, ha manipulado el reino y a los pobladores para enfrentarse unos a otros, por lo que la tripulación Sombreros de Paja enfrentarán a sus agentes más poderosos para abrirse paso al reino en una lucha contra el reloj para impedir el estallido bélico.

Crocodile hizo su debut en la segunta temporada del live-action, interpretado por el actor Joe Manganiello, quien recibió buenas críticas por su interpretación en las pocas escenas que protagonizó en la segunda temporada del live action. Mientras que otros personajes ansiadamente esperados por los fanáticos y fanáticas, se encuentran:

Portgas D. Ace , interpretado por el actor de ascendencia mexicana, cubana y ecuatoriana, Xolo Maridueña .

, interpretado por el actor de ascendencia mexicana, cubana y ecuatoriana, . Mr. 2 Bon Clay, cuya tarea de llevarlo a la vida será responsabilidad del actor no-binarie Cole Escola.

Por otra parte, Lera Abova volverá en su letal papel de Miss All Sunday, también conocida como Nico Robin y cuya historia con la tripulación protagonista aún está muy lejos de terminar.