¿Minions & Monsters es la mejor película de Illumination? Debuta con 93% en Rotten Tomatoes

Minions & Monsters Con 93% en Rotten Tomatoes, la nueva entrega de la franquicia se convierte en la película mejor calificada de Illumination.

Minions & Monsters, la última película de la popular franquicia que sigue las aventuras de los emblemáticos y elocuentes subordinados presentados en Mi Villano Favorito, superó las expectativas de la industria del cine animado al debutar con 93% en Rotten Tomatoes, convirtiéndose en la mejor calificación que ha tenido un filme de Illumination Entertainment en la historia.

“Los Minions son incluso más fuertes que cuando irrumpieron en las pantallas de cine hace 16 años”, resaltó una de las primeras críticas a la película animada tras su proyección a los medios especializados.

Minions & Monsters se convierte en la película de Illumination con mejor puntaje: Rotten Tomatoes la califica 93%

Mi Villano Favorito se convirtió en una de las sensaciones del cine de animación moderno, no sólo por la emotiva narrativa de un antagonista que encuentra amor en su corazón para crear una familia propia y crece a través de ello en sus continuaciones cinematográficas, sino que también presentó al mundo a los icónicos Minions, subordinados torpes y de color amarillo que vagan por el universo en busca de un villano al cual servir.

Compitiendo incluso con su propia película de origen, los Minions han dominado la animación y el mercado de figuras con su propio paso por la pantalla grande, siendo Minions & Monsters la nueva aventura que Illumination presentará al público infantil (y no tan infantil).

A pesar de que las películas que narran el camino solitario de estas criaturas previo a su encuentro con Gru han sido una sensación desde el comienzo de la franquicia, Minions & Monsters supera las expectativas en Rotten Tomatoes tras su primera proyección a los medios y se posiciona como la película mejor calificada en la historia del estudio, superando incluso a Mi Villano Favorito que debutó con un sólido 80% en el sitio web.

extra! extra! the minions are taking over Hollywood. See Minions & Monsters, only in theaters July 1. pic.twitter.com/P1RVmsFASZ — Minions (@Minions) May 7, 2026

“Es un homenaje al cine en todas sus formas”, escribió Adrián Carande para Cinemanía, resaltando la comedia universal propia de estas criaturas amarillas llevada al emblemático mundo del Hollywood clásico.

A pesar de la rutina esperada en esta película animada, con observaciones certeras de que “no cambiará el mundo”, la nueva entrega de la franquicia se sostiene por su homenaje sentimental a clásicos del cine, utilizando como medio una película familiar.

“Una auténtica carta de amor al Hollywood clásico, con secuencias descabelladas que rinden homenaje a gran parte de lo que amamos del cine. Una dosis masiva de locura y caos creativo que esta franquicia necesitaba desesperadamente”, comparte Zach Pope, popular crítico en el sitio web de reseñas.

La aprobación de las primeras reacciones llevó a Minions & Monsters a convertirse en la película mejor calificada de Illumination Entertainment durante su debut ante medios, asegurándose un sorpresivo 93% a un día de su estreno mundial.

¿De qué trata Minions & Monstruos y cuándo se estrena en México?

Minions & Monsters está programada para estrenarse a nivel internacional este miércoles 1º de julio de 2026, cuya trama llevará a los pequeños servidores al clásico mundo de Hollywood en los años 20.

Ambientada décadas antes de los eventos de la primera película de los Minions, la nueva historia situará la aventura en la industria cinematográfica de oro. Después de alcanzar la fama como celebridades, los minions cometerán una serie de divertidos desastres al liberar criaturas monstruosas por todo el planeta; la crisis será consecuencia de su propia búsqueda de monstruos al crear una película de terror.

Ante el caos desatado, los pequeños personajes deberán aliarse y usar su humor absurdo característico para arreglar el monumental desastre que provocaron... otra vez.