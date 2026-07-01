Belinda y Danna Belinda habla de una colaboración musical con Danna y enciende los rumores en redes (Instagram: @belindapop y @danna)

A Belinda se le da de todo, menos guardar secretos, y sus fanáticos no podrían estar más agradecidos.

Tras convertirse en tendencia por entregarle el premio al Jugador Más Valioso a Julián Quiñones en el Estadio Azteca, la intérprete de “Cactus” volvió a romper el internet al revelar, sin querer, el paso más importante de su esperada colaboración musical con Danna y esto encendió las redes sociales.

¿Cómo confesó Belinda la grabación del video con Danna?

Al salir del Coloso de Santa Úrsula, varios reporteros abordaron a la cantante para preguntarle si regresaría al estadio este domingo para apoyar a la Selección Mexicana en su partido de octavos de final. Con total naturalidad, Belinda respondió que no podría asistir porque ese día lo tiene apartado para grabar el video musical junto a Danna.

Le preguntaron si va a asistir al partido el domingo y respondió que no, porque va a grabar un video con Danna 😭 amo lo mala que es para guardar sorpresas. pic.twitter.com/iQRGSqLuO6 — ℰ (@Eduardo9_C) July 1, 2026

El momento se volvió viral de inmediato en redes sociales como X (antes Twitter), donde los seguidores de ambas artistas se emocionaron ante la confirmación de la cantante.

¿Qué detalles se conocen sobre el rodaje de este domingo?

Gracias a esta revelación involuntaria, se sabe que los equipos de producción de ambas artistas ya tienen todo listo para el rodaje este domingo 5 de julio de 2026. Aunque no se ha revelado con lujo de detalle cómo será el vídeo y la locación exacta se mantiene en secreto para evitar que se sature de fanáticos y paparazzis, surgen rumores de que la filmación se realizará en un escenario cerrado dentro de la Ciudad de México.

¿Cuándo podríamos ver el video musical en colaboración con Danna?

Que el vídeo se grabe este fin de semana significa que la canción ya entró en su etapa final de postproducción. En el mercado de la música digital, el estreno de un video suele tardar de tres a cuatro semanas después de su filmación, por lo que este inesperado “pistas” de Belinda acomoda perfectamente el lanzamiento para mediados o finales de agosto.