Muere Victor Willis, cantante principal de Village People: esto se sabe de las causas de fallecimiento

Victor Willis El vocalista principal de Village People falleció a los 74 años de edad tras una complicada enfermedad.

Este miércoles 1º de julio se confirmó la muerte de Victor Willis a los 74 años de edad, cantante y compositor que alcanzó la fama internacional al liderar la agrupación Village People, famosa por éxitos como YMCA y por actuar vestidos como personajes machistas arquetípicos; en este espectáculo, Willis alternaba entre el papel de policía y oficial de la marina.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista principal de Village People”, reportó la cuenta oficial de la agrupación en Facebook, solicitando al público privacidad para la familia del cantante.

¿De qué murió Victor Willis, el vocalista de Village People?

Según el comunicado, compartido por Karen Huff-Willis, esposa del fallecido cantante, Victor falleció el martes 30 de junio por una “enfermedad corta, pero agresiva”; sin embargo, no elaboró los detalles específicos de la enfermedad mencionada.

Anteriormente, en el año 2015, Willis declaró al San Diego Union Tribune haber atravesado un difícil periodo de depresión que incluyó el consumo de drogas entre las décadas de los ochenta y noventa, después del éxito masivo de su agrupación.

“En los años 80 y 90... bueno, me drogué un poco, porque estaba decepcionado con cómo estaban las cosas, me frustré, me rendí por un tiempo”, declaró al medio hace poco más de una década.

Sin embargo, Willis logró reformar su vida a partir del 2006, tras recibir un tratamiento por abuso de sustancias ordenado por el tribunal y completar tres años de libertad condicional.

Trayectoria de Victor Willis: ¿quién fue y qué huella dejó en la historia de la música?

Nacido en el año 1951, Victor Willis fue un cantante, compositor y actor estadounidense mundialmente conocido por ser la voz principal y co-autor de los mayores éxitos de la agrupación de música disco Village People, distinguiéndose por su rol de policía y oficial de marina que actuaba durante las presentaciones y videos musicales del grupo.

Willis creció en San Francisco y su primer acercamiento a la música fue el género gospel, música tradicional cristiana debido a que su padre era un pastor bautista; con el tiempo, Victor se adentró al mundo del jazz y soul.

Más adelante, su grupo The Ballads —formado durante su época de secundaria— teloneó a The Temptations, además de participar en sesiones de grabación con Dizzy Gillespie, entre otros nombres reconocidos de la industria.

Tras graduarse en la universidad, consiguió un papel en la producción de Las Vegas del musical Hair, lo que lo llevó también hasta Broadway para participar en producciones como Two Gentlemen of Verona y The Wiz. Tal trayectoria llamó la atención del productor francés Jacques Morali, quien contrató al artista como el primer integrante de Village People; la maqueta de cuatro temas le valió al grupo un contrato discográfico.

“Soñé que eras el vocalista principal de mi álbum y que este tendría muchísimo éxito”, le dijo Morali a Willis.

Billboard llegó a señalar a la agrupación por ofrecer al mundo "algunos de los ritmos más irresistibles del género pop/disco actual", pasando a la historia de la música como uno de los grupos más característicos de la década 70 y vendiendo más de 100 millones de discos a nivel mundial.

A pesar de que Willis abandonó el grupo en 1979 y procedió a un largo proceso de demanda por derechos de autor contra Can’t Stop Productions y Scorpio Music, las compañías que controlaban los éxitos de Village People, volvió a la agrupación en 2017 e incluso interpretó YMCA en un mitin previo a la investidura de Donald Trump en enero de 2025.