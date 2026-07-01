Prensa ecuatoriana denuncia agresiones de la afición mexicana en el Estadio CDMX tras concluir el partido

Prensa ecuatoriana denuncia agresión José Carlos Crespo, periodista de Teleamazonas, fue golpeado por un vaso de cerveza que lanzó la afición mexicana durante el México vs Ecuador.

El triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 terminó empañado por un episodio de agresión dirigido a la prensa ecuatoriana que realizaba una transmisión en vivo del enfrentamiento.

La grabación en tiempo real del equipo periodístico de Teleamazonas capturó un desafortunado evento minutos después de la eliminación de la selección ecuatoriana, ya que la grabación registró el momento exacto en el que José Carlos Crespo fue golpeado en el rostro por un vaso de cerveza, el cual habría sido lanzado por la afición de México durante el festejo de su pase a octavos de final.

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que provocó indignación entre colegas de la prensa deportiva y el público internauta de Ecuador, quienes condenaron la agresión vivida en el Estadio Ciudad de México y resaltaron la importancia de garantizar la seguridad de medios de comunicación durante eventos internacionales.

Periodistas ecuatorianos denuncian agresión durante la cobertura del México vs Ecuador

De acuerdo con reportes difundidos por medios ecuatorianos, el equipo de Teleamazonas compuesto por Gisella Buendía, Alfonso Laso Ayala y José Carlos Crespo, denunciaron a las autoridades del estadio mexicano presunto hostigamiento por parte de la afición local mientras realizaban la transmisión en vivo del partido.

Los periodistas y la periodista señalaron que varios aficionados mexicanos profirieron “insultos y consignas ofensivas” en su contra, además de lanzar objetos a su dirección en distintas ocasiones de la cobertura.

Una de estas agresiones fue capturada en video durante el enlace en vivo de Teleamazonas, justo en el momento que Buendía intentaba retomar el análisis deportivo de la reciente eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 sólo para ser interrumpida por un vaso de cerveza que golpeó directamente a Crespo, quien quedó visiblemente sorprendido por la agresión.

Teleamazonas captura hostilidad de la afición mexicana tras eliminación de Ecuador

Según los testimonios compartidos por el equipo de prensa ecuatoriano, los periodistas solicitaron apoyo a elementos de seguridad presentes en el estadio, no obstante, carecieron de una respuesta efectiva para detener las agresiones dirigidas en su contra.

Las imágenes de violencia contra el periodista José Carlos Crespo comenzó a circular en redes sociales pocas horas después del encuentro deportivo, desatando la indignación del público ecuatoriano y el rechazo de colegas a tal comportamiento en el estadio.

Hasta el momento, no se han dado a conocer reportes oficiales sobre la identidad de la persona o personas que cometieron la agresión contra la prensa ecuatoriana, sin embargo, el incidente reavivó la conversación sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a la prensa como a los y las asistentes durante las coberturas de competencias internacionales de esta magnitud.