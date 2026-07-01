Disney lanza primer tráiler de Camp Rock 3: revelan pista sobre el personaje de Demi Lovato

Camp Rock 3 El nuevo tráiler liberado por Disney muestra el primer vistazo a personajes icónicos de la película original y a los nuevos campistas.

Más de quince años después, la fiebre de la nostalgia llegó también a las puertas de una de las emblemáticas películas adolescentes que Disney produjo a comienzos del nuevo siglo, Camp Rock, presentando este miércoles 1º de julio el primer teaser tráiler de la tercera entrega; el proyecto contará con el regreso de la banda Jonas Brothers en sus papeles originales.

El primer adelanto también confirmó el retorno de la actriz Maria Canals-Barrera, quien interpretó a Connie Torres (madre del personaje de Demi Lovato) en la película original, presentando también la premisa de esta nueva aventura y obsequiando al público fanático del campamento musical la fecha exacta de estreno.

Disney lanza tráiler de Camp Rock 3: ¿Demi Lovato y los Jonas Brothers serán parte de la película?

La historia de un prestigioso campamento musical de verano al que suelen inscribirse hijos de artistas famosos, originalmente protagonizada por Demi Lovato y Joe Jonas, volverá al catálogo de Disney con una tercera parte que ha liberado su primer adelanto este miércoles a través de las cuentas oficiales de la plataforma.

Desde su anuncio oficial meses atrás, se confirmó que los Jonas Brothers estarían de vuelta en sus papeles originales, lo cual puede apreciarse en el tráiler que Disney lanzó esta tarde. Por otra parte, Demi Lovato no volverá como actriz o parte esencial de la nueva historia, sin embargo, desempeña un papel importante en el equipo detrás de Camp Rock 3 como productora ejecutiva.

Connect 3 tiene su gira mundial agotada. Solo le falta una banda que abra para ellos, y la encontrará en Camp Rock.#CampRock3, disponible el 14 de agosto en #DisneyPlus pic.twitter.com/VMcyROK0Ky — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 1, 2026

Los rumores de un posible cameo de su icónico personaje se avivaron tras el lanzamiento del avance, ya que la nueva campista descubrirá el diario de canciones de Mitchie Torres, el papel de Lovato, y cuyo hallazgo podría dar a la protagonista una ventaja en la competencia.

Respecto a la trama de Camp Rock 3, anteriormente difundida en redes sociales y confirmada por el primer tráiler, los enredos y el desafío resurgirán como parte de la nueva historia después de que los hermanos Grey —los Jonas— vuelvan al prestigioso campamento al perder a su telonero en una importante gira de reencuentro.

Este incidente ocasionará que el grupo de hermanos emprenda una competencia con el objetivo de encontrar un reemplazo entre los nuevos talentos que ofrece el programa musical.

El nuevo elenco de Camp Rock 3

La batalla brutal que se desatará tras la llegada de Connect 3 al prestigioso campamento, estará protagonizada por nuevos campistas que aportarán a la nueva aventura musical rivalidades intensas, alienzas inesperadas, romances de verano y la inevitable perseverancia de perseguir el sueño de la fama.

Entre los nuevos rostros, se encuentran:

Liamani Segura (conocida por su participación en High School Musical: The Musical: The Series ).

(conocida por su participación en ). Malachi Barton ( Zombies 4 ).

( ). Lumi Pollac .

. Hudson Stone .

. Casey Trotter .

. Brooklynn Pitts .

. Ava Jean .

. Sherry Cola.

Esta tercera parte de Camp Rock promete una revolución musical —cimentada en su momento con las películas predecesoras— que celebrará las nuevas tendencias a la vez que abrazará la nostalgia de uno de los éxitos más grandes de Disney.

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+?

La esperada película tendrá su estreno el 13 de agosto mediante Disney Channel, según lo anunció la cuenta oficial de la compañía en redes sociales; un día después, el 14 de agosto, el estreno será mundial en la plataforma de streaming Disney+.

Para esta tercera parte, la dirección estará a cargo de Verónica Rodríguez, mientras que el guión será responsabilidad de Eydie Faye y, en cuanto a la creación de la correografía, Jamal Sims liderará. Estos tres pilares serán la clave para revivir la magia de Camp Rock en el esperado regreso.