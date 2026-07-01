Tom Holland y Zendaya en CDMX: filtran posible fecha de la gira del elenco de “Spiderman: Un Nuevo Día” en México

Sony confirma fan event de Spider-Man en México | Crecen rumores sobre Tom Holland y Zendaya. (Agencia EFE)

Los fans de Spiderman podrían recibir muy pronto la visita de Tom Holland y Zendaya a tierras mexicana. Sony Pictures ha confirmado que el próximo 20 de julio se llevará a cabo un fan event promocional de la próxima entrega de Spiderman: Un Nuevo Día en la Ciudad de México, lo que ya causa especulaciones sobre la posible presencia de los protagonistas de la nueva película.

¡Tenemos fecha para el Fan Event de Spiderman: Brand New Day! 🇲🇽🍿



Como ya viene Spiderman: Un Nuevo Día este 29 de julio, el elenco está en gira promocional para recibir a fans por su estreno de lo nuevo de Peter Parker a cines.



Claro que México está incluido y es por eso que… pic.twitter.com/46LBxwvsM0 — Un tal Said 🦆 (@ElTalSaid) July 1, 2026

Hasta el momento, Sony no ha revelado el lugar donde se realizará el evento ni los invitados que formarán parte de la visita promocional. Sin embargo, distintos indicios apuntan a que México podría ser una de las escalas de la pareja.

Las pistas que adelantan la llegada del elenco a la CDMX

Las expectativas crecieron luego de que la pagina Spidey Tracker incluyera a la Ciudad de México dentro de las próximas paradas de la promoción mundial de Spiderman: Un Nuevo Día.

De acuerdo con la página, utilizada como parte de la campaña oficial de la película, los usuarios pueden consultar las ciudades donde Spiderman aparecerá durante la gira promocional.

Aunque el portal no confirma qué actores asistirán a cada evento, las anteriores fechas en otro países han contado con la presencia del elenco principal, con alfombras rojas en las siguientes ciudades:

París

Berlín

Roma

Ámsterdam

Madrid

En estos fan events, Tom Holland y Zendaya han interactuado con los medios y fans del universo arácnido. Por ello, muchos aficionados consideran que el evento anunciado para la CDMX podría seguir el mismo formato.

Por ahora, Sony Pictures únicamente ha confirmado la realización del fan event el 20 de julio en la Ciudad de México. Se espera que en los próximos días se revele la sede, el horario y los invitados que formarán parte del evento.