Supergirl vuelve a sufrir caída en taquilla tras su segundo fin de semana en cines: ¿llegará pronto al streaming?

Taquilla de Supergirl La más reciente película del renovado DCU a cargo de James Gunn, Supergirl, enfrenta otro golpe en taquilla durante su segundo fin de semana; medios advierten que su estreno en streaming podría adelantarse.

El reinicio del DCU que resplandeció tras el éxito del verano pasado, Superman (2025), experimenta un fuerte golpe en las primeras fases de su construcción después de que Supergirl, dirigida por Graig Gillespie, representara un fracaso para el estudio al debutar con 67 millones en la taquilla internacional, cuya cifra es significativamente baja a comparación del presupuesto de 170 millones de dólares que obtuvo la producción para realizarse.

A pesar de que las estadísticas mostraron un ligero aumento en la recaudación durante los días siguientes a su estreno, la película de la superheroína kryptoniana volvió a tener una fuerte caída en su segundo fin de semana en cines, lo que ha llevado a la posibilidad de que el estreno del filme en streaming pueda ser adelantado, con una fecha tentativa para los días finales del julio presente.

Otra caída para Supergirl: ¿cuánto recaudó en su segundo fin de semana?

Warner Bros. y DC Studios invirtieron 170 millones de dólares en la producción de Supergirl y aproximadamente 120 millones en la comercialización, sin embargo, la recaudación de 67 millones de dólares a nivel mundial que tuvo la aventura espacial en su primer fin de semana, representó ser un fracaso para el renovado DCU al significar una pérdida millonaria para el estudio y la productora.

A pesar de que el co-CEO y productor de cine, Peter Safran, aseguró que el filme formaba parte de un plan a largo plazo y casi pudo reflejarse en las ganancias que la película comenzó a recaudar durante los días siguientes, Supergirl sufrió una caída del 77% con $8.6 millones en 3,602 pantallas para su segundo fin de semana en Estados Unidos; a nivel mundial, la aventura protagonizada por Milly Alcock ha recaudado $99.5 millones de dólares hasta el día de hoy, todavía muy por debajo de las expectativas.

El fracaso de Supergirl en cines ha abierto nuevamente el debate sobre el poco éxito de películas que cuentan con protagonistas menos conocidos por el público en general, así como se ha señalado la intensa competencia que el filme de la superheroína padeció en su estreno al enfrentarse a Toy Story 5 y la presencia del Mundial 2026 que ha mantenido la atención de la población internacional fuera de los estrenos menos famosos.

No obstante, dado el presupuesto invertido en Supergirl y considerando su paso por la pantalla grande estos primeros fin de semana, se prevé la pérdida de 100 a 120 millones de dólares durante su exhibición en cines; la cifra podría escalar si el filme no alcanza los 200 millones de dólares a nivel mundial.

Supergirl 2026: ¿cuándo se estrenará en streaming?

Tanto por las circunstancias de su estreno así como las duras críticas que el filme recibió en su proyección inicial, Supergirl se ha convertido en el primer fracaso del nuevo DCU liderado por James Gunn, sin embargo, Safran —quien comparte la presidencia del estudio junto al director de Superman— asegura que confían en la estrategia a largo plazo; en ella, están incluidas las siguientes futuras producciones de DC:

Lanterns , serie (agosto de 2026).

, serie (agosto de 2026). Clayface , película (octubre de 2026).

, película (octubre de 2026). Superman: Man of Tomorrow, película (junio de 2027).