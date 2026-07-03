Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Cuánto dinero donaron y a qué fundaciones previo a sus nupcias?

Donación millonaria Swift-Kelce Taylor y Travis han donado 26 millones de dólares a 20 instituciones benéficas.

La pareja del momento en el espectáculo estadounidense, Taylor Swift y Travis Kelce, está cada día más cerca de intercambiar votos matrimoniales, un evento que ha atraído los reflectores de todo el mundo debido a los intensos preparativos que prometen una boda a la altura del fenómeno The Eras Tour o el mismo Super Bowl de la NFL.

Entre los últimos detalles más destacados rumbo a la unión de la estrella de pop y el jugador profesional de futbol americano, se encuentra la donación millonaria que la pareja realizó a diversas organizaciones benéficas, quienes ya han expuesto públicamente su agradecimiento al futuro matrimonio.

Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares a fundaciones benéficas previo a su boda

Los rumores han rodeado el gran evento desde que el compromiso se dio a conocer por Kelce y Swift, señalando que la ceremonia de boda se llevará a cabo este fin de semana en Nueva York y tendrá por escenario el icónico Madison Square Garden (MSG); este rumor surgió después de se diera a conocer un permiso oficial ante el gobierno de la ciudad para cerrar las inmediaciones al recinto a partir del jueves 2 de julio hasta el mediodía del sábado 4 de julio.

Sin embargo, contrastando con las especualaciones, surge un dato certero del próximo matrimonio, el cual fue compartido por un representante de la pareja. De acuerdo con la información revelada por Variety, Taylor y Travis han donado 26 millones de dólares a 20 instituciones benéficas, una acción que ha sido señalada por el público como parte de las celebraciones de su presunta boda este fin de semana.

A pesar de que las autoridades no han confirmado la realización del evento, personas funcionarias y trabajadoras presentes en el lugar han corroborado los rumores de una celebración de boda en el Madison Square Garden, cuya programación de actividades podría haber inicial el jueves 2 de julio con una cena de ensayo en un auditorio más pequeño del recinto.

¿Cuáles fueron las instituciones benéficas que recibieron la donación de Taylor Swift y Travis Kelce?

El comunicado que reveló la donación de 26 millones de dólares también hizo pública la lista de las 20 organizaciones benéficas que recibieron la transferencia voluntaria por parte de Taylor y Travis; dichas instituciones son:

City HarvestNew York City. Food Bank For NYC. New York Cares. Los Angeles Regional Food Bank. Harvesters – The Community Food NetworkKansas City, MO. The StoreNashville, TN. Helping HarvestReading, PA. Rhode Island Community Food Bank. Feeding America National. ASPCA National. Dolly Parton’s Imagination Library National. Grammy In The Schools National. Education Through MusicNew York, NY. Answer The CallNew York, NY. Musical MentorsNew York, NY. After-School All- StarsNew York, NY. After-School All-StarsCleveland, OH. MSK Kids, programa de cáncer pediátrico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, dentro de los programas para niños, adolescentes y adultos jóvenes (AYA). Hassenfeld Children’s Hosipal at NYU Langone. Children’s Mercy HospitalKansas City, MO.

A pesar de que el comunicado no indicó cuál fue la cantidad de dinero específica donada a cada una de las fundaciones benéficas, algunas de ellas revelaron la cifra en sus mensajes de agradecimiento al futuro matrimonio.

Por ejemplo, City Harvest en Nueva York escribió: "Su apoyo llega en un momento crucial, ya que las visitas a los comedores sociales y bancos de alimentos de la ciudad de Nueva York se encuentran cerca de máximos históricos y se espera que aumenten aún más en respuesta a los recortes de fondos federales", revelando la donación de un millón de dólares.

Rhode Island Community Food Bank, por su parte, expresó: "A medida que la necesidad en nuestras comunidades sigue creciendo, esta donación de un millón de dólares será de gran ayuda para comprar y distribuir los alimentos nutritivos y culturalmente apropiados que los habitantes de Rhode Island merecen".

Mientras que el programa Dolly Parton’s Imagination Library National, el cual envía gratis un libro mensual por cinco años a infancias, se vio beneficiado con dos millones de dólares, según lo anunció la leyenda Dolly Parton en su cuenta de Instagram: "¡Muchas, muchas gracias! Estoy impresionada y muy feliz por su gratitud. Es evidente que para ustedes dos, dar a los demás es una parte fundamental de sus vidas".