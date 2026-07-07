¿Karina Torres en La Casa de los Famosos 4? ¿A qué hora se revela el segundo participante de La Casa de los Famosos 4? Fans especulan que sería Karina Torres (Instagram: @karina.torrea)

Tras la confirmación de Ernesto Laguardia como el primer integrante de La Casa de los Famosos 4, las especulaciones en redes sociales no han parado. Para este martes 7 de julio, los fanáticos del reality show han comenzado a inundar las redes sociales sobre quién será la siguiente participante en unirse al controversial hogar, apuntando con fuerza hacia una de las personalidades más carismáticas del internet: Karina Torres.

¿Será Karina Torres la segunda confirmada de esta noche?

Cabe recordar que en 2023 se llevó a cabo la primera entrega de este formato en México, coronando como ganadora a Wendy Guevara, integrante del famoso clan “Las Perdidas”. Aunque en su momento se rumoró con insistencia que Paola Suárez se sumaría al programa en las entregas posteriores, aunque su participación nunca llegó a concretarse.

Por otro lado, el nombre de Karina Torres ha estado bajo los reflectores desde hace tiempo. Si bien la creadora de contenido ya tuvo un acercamiento con el proyecto como conductora en la “Fiesta de los Famosos”, esta vez su rol cambiaría por completo para convertirse en habitante de tiempo completo.

El anuncio de la o el siguiente participante será revelado a partir de las 8:30 PM, por medio de los canales de Las Estrellas, Canal 5 y Canal 9.

¿Cuáles son las pistas que confirmarían la participación de “La Licenciada”?

Los rumores cobraron fuerza luego de que las cuentas oficiales del programa revelaran un segundo teaser. En el video se muestra un elegante salón de belleza en tonos rosa, donde se puede hacer notar una secadora, maquillaje, tijeras, espejos, entre otras cosas. Cabe mencionar que en realidad Karina Torres cuenta con una estética ubicada en León, Guanajuato, pero los internautas no tardaron en descifrar los sutiles guiños ocultos en la producción: una bandera del orgullo trans y un maniquí portando un vestido rojo.

💄👠🌸 ¡El glamour llegó a #LaCasaDeLosFamososMx! Tenemos SEGUNDO HABITANTE de esta temporada 🎬✨ Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por @canalestrellasof y 24/7 por @vix pic.twitter.com/vXRHisISgq — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 7, 2026

Los seguidores de la influencer identificaron de inmediato el atuendo, ya que se trata del mismo vestido que Karina utilizó durante su faceta como conductora digital del show en la edición de 2025, lo que dejaría prácticamente confirmada su entrada.

¿Cuándo es el estreno oficial de la nueva temporada?

El gran estreno de esta cuarta entrega está programado para el próximo domingo 26 de julio. Sin embargo, poco a poco, se irán revelando los nombres de las y los famosos que aceptaron el reto de vivir bajo las cámaras las 24 horas del día, estarán disponibles de forma exclusiva a través de la plataforma ViX.

Para la televisión abierta, podrán sintonizar los resúmenes de lunes a viernes por El Canal 5, mientras que en los domingos estelares, su transmisión es por Las Estrellas.