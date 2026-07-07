Paramount lanza tráiler de Avatar Aang: The Last Airbender y adelanta su estreno tras polémica de filtración

Tráiler Avatar Aang: The Last Airbender Paramount Plus finalmente revela el tráiler de la película filtrada de Avatar; la polémica provocó que el estreno del filme en streaming se adelantara tres meses a la fecha original.

Tras más de una década desde su dominio en la televisión animada, el avatar Aang regresa para protagonizar una nueva aventura junto a sus icónicos aliados: Katara y Sokka, de la Tribu del Agua, Toph del Reino Tierra, y Zuko, Príncipe de la Nación del Fuego, quienes tendrán que volver a unir fuerzas para mantener la paz en el mundo.

Finalmente de manera oficial —y no mediante una filtración inesperada—, Paramount lanzó el tráiler de Avatar Aang: El último Maestro del Aire, película que continuará la historia de los protagonistas de la serie original en su vida como adultos y quienes tendrán que enfrentar, una vez más, la amenaza de una posible guerra.

Paramount envía mensaje a los fans en el tráiler de la película filtrada de Avatar

Durante meses, Avatar Aang: The Last Airbender ha sufrido severos golpes durante su camino al estreno internacional, desde la cancelación de su paso por las salas de cine hasta la filtración de la película completa a mediados de abril 2026, lo que provocó una fuerte discusión en redes sociales sobre el trato que Paramount —productora del filme— estaba dedicando al nuevo proyecto de Avatar Studios.

A pesar del debate internauta y los reclamos del público fanático, Paramount no expresó su posición ante la filtración de la película, limitándose a eliminar por copyright las imágenes y videos del filme difundido en redes, además de descartar que la fuga del material completo se debiera a alguna vulnerabilidad en sus sistemas.

La compañía mantuvo silencio absoluto desde la polémica, sin embargo, este martes 7 de julio finalmente dio señales de vida respecto al proyecto animado, pues ha lanzado el tráiler oficial a través de su cuenta en redes sociales, añadiendo un mensaje especial para los y las fans que han apoyado el proyecto desde el comienzo: “Gracias, fans, por su dedicación y pasión. Esto es por ustedes”.

Tráiler oficial de Avatar Aang: trama y elenco de la película

La filtración de la nueva película del universo Avatar se convirtió en una de las polémicas más virales del internet, no obstante, la pesadilla que los y las fans de este universo —así como el equipo de animación involucrado en el proyecto— vivieron durante abril 2026, parece haber llegado a su fin con el primer adelanto de la película liberado por Paramount este martes.

The Legacy Reawakens.



Avatar Aang: The Last Airbender, coming to Paramount+ July 25 pic.twitter.com/4Fo3BJmn9z — Paramount+ (@paramountplus) July 7, 2026

Esta nueva aventura se centrará en la vida adulta de los protagonistas de la serie original, siguiendo el descubrimiento de otro Nómada del Aire —comunidad exterminada— que está en busca de un poder antiguo que puede salvar su nación.

Sin embargo, el avatar Aang y sus aliados se verán involucrados en la búsqueda para evitar que tal fuerza caiga en las manos equivocadas y amenace la paz por la que tanto lucharon.

El elenco contará con las voces principales de Eric Nam y Jessica Matten como Aang y Katara, mientras que el villano ha sido responsabilidad del actor y luchador profesional Dave Bautista. Además, pese a que su personaje aún es desconocido, el director Taika Waititi también forma parte del reparto de voces en la película.

Adelantan estreno en streaming de Avatar Aang: The Last Airbender

El filme surgió como uno de los nuevos proyectos que Avatar Studios presentó en 2021, obteniendo su primera fecha oficial de estreno en CinemaCon 2023 por Paramount Plus, productora detrás del proyecto; aunque inicialmente su lanzamiento se programó para el 10 de octubre de 2025, la película presentó un retraso de un año y se confirmó el 9 de octubre como la nueva fecha de estreno.

Yip Yip.



Avatar Aang: The Last Airbender, coming to Paramount+ July 25 pic.twitter.com/bWBTM28cu7 — Paramount+ (@paramountplus) July 7, 2026

No obstante, tras la polémica de filtración en redes sociales, la compañía se vio orillada a adelantar el estreno por streaming, pese a la constante presión por parte de los fans que buscaban un estreno en pantalla grande.

De acuerdo con el adelanto publicado por Paramount Plus, la plataforma confirmó que la nueva fecha de lanzamiento será el 25 de julio de 2026, tres meses antes al estreno antes contemplado.