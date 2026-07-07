Elton John Elton John confirma conciertos para CDMX en Estadio Banorte: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

Después de 14 años de ausencia en los escenarios de la capital del país, se confirmó el esperado regreso del intérprete de “I’m Still Standing”. Luego de que la pandemia del Covid-19 en 2020 obligara a dejar a Latinoamérica fuera de su gira mundial, Elton John regresa a México para ofrecer sus últimos shows de despedida y dar un cierre definitivo a su histórica trayectoria sobre los escenarios con su gira “Farewell to Mexico”.

¿Cuándo se presentará Elton John en la capital del país?

El legendario músico británico se presentará los próximos viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el artista manifestó con gran entusiasmo su alegría por reencontrarse con el público local: “La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos?

La venta de entradas se realizarán y se dividirá en dos etapas:

Venta para Fans (Rocket Club): Estará disponible el miércoles 15 de julio a las 12:00 PM . Para acceder a ella, los seguidores deberán registrarse previamente en el enlace del sitio web del cantante.

(Rocket Club): Estará disponible el de julio a las . Para acceder a ella, los seguidores deberán registrarse previamente en el enlace del sitio web del cantante. Venta General: Dará inicio el jueves 16 de julio a las 12:00 PM para todo el público.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Aunque los precios definitivos se conocerán al abrirse el sistema, de acuerdo con los organizadores se estima que las entradas varíen entre los $990 pesos en las zonas generales y gradas altas, hasta los $16,000 pesos en áreas VIP.