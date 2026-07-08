Revelan acusación contra Alfonso Obregón: compañera afirma que abusó de su hija cuando era menor de edad

Alfonso Obregón Carla Padrón encaró a Alfonso Obregón por abusar de su hija cuando era menor de edad.

El popular actor de doblaje latino, Alfonso Obregón, mayormente reconocido por su trabajo de casi una década como la voz de Shrek, vuelve a encontrarse en el centro de la polémica tras ser señalado por abuso sexual contra una menor años atrás; la víctima habría sido hija de una de sus compañeras en el medio, la actriz de doblaje Carla Padrón.

La acusación se dio tras el reclamo público de Obregón a las “señalaciones falsas” de abuso en su contra que provocaron su detención en 2024, después de ser denunciado por dos de sus alumnas debido a presuntos actos de abuso sexual en febrero del año anterior al arresto del actor.

La hija de Carla Padrón, Brenda Rivero —también actriz de doblaje— reveló capturas de la conversación que tuvo su madre al momento de encarar a Obregón y publicó un video a través de redes sociales para contar su versión de los hechos.

Rivero declaró que la exposición de su historia tiene por objetivo apoyar a las “niñas y jovencitas que han pasado por un momento incómodo con esta persona”, además de considerar su testimonio como un paso más hacia la sanación.

Alfonso Obregón es encarado por abusar de la hija de Carla Padrón: “Ella me fue a buscar y empezó el rollo...”

En 2024, Alfonso Obregón enfrentó acusaciones por abuso sexual en contra de dos alumnas suyas, lo que ocasionó que el actor fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte; no obstante, fue liberado tres semanas después a su detención debido a que la Fiscalía capitalina determinara desestimar las acusaciones.

Ante estos hechos, Obregón publicó un mensaje contundente en su página oficial de Facebook, acusando a la sociedad de “caer en el ‘YO TE CREO, SIS’, aunque sea falso, como en mi caso”; en los comentarios de la publicación, la actriz de doblaje, Carla Padrón, comentó: “¿Será? O muchos se hacen los que no se acuerdan...", seguido de un enfrentamiento por chat privado que fue revelado por Brenda Rivero, hija de Carla, la tarde del martes 7 de julio de 2026.

De acuerdo con las capturas difundidas en redes sociales, Padrón encara a su compañero del medio por haber abusado de su hija cuando era menor de edad, señalándolo como una falta de respeto a la amistad antes mantenida y demandando al actor “no normalizar” conductas incorrectas.

“No te victimices. Sabes perfectamente que empezaste a enamorar a mi hija, a una menor de edad. Brenda tenía 16, casi 17 años, y es más chica que tu propio hijo”, expuso la actriz de doblaje.

Obregón no negó las acusaciones de la confrontación vía mensaje, por el contrario, aceptó que el hecho sucedió y justificó sus acciones señalando a Brenda y su “ego” como las razones para “pasar por alto” el comportamiento pasado.

“Mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. Y yo, en mi ego estúpido, dejé pasar por alto ciertas cosas, como su edad”, señaló el actor, afirmando que anteriormente ya había ofrecido disculpas a la familia por lo sucedido.

Brenda Rivero revela ‘grooming’ y acoso por parte de Alfonso Obregón cuando ella era menor de edad

Tras exponer la confrontación de su madre contra Alfonso Obregón, Brenda comunicó sentirse preparada para contar su versión de la historia con el propósito de evitar que se perpetúe el ataque a las víctimas de abuso sexual, así como exponer conductas que “simplemente no tienen justificación” en apoyo a todas las niñas y jóvenes que han vivido situaciones similares.

En su testimonio expuesto a través de TikTok, Brenda explicó que conoció a Alfonso Obregón desde que era niña, ya que sus padres también son actores de doblaje y compartían los espacios; incluso, tanto Carla como Brenda, señalaron que Obregón conoció la existencia de la joven desde que aún estaba en el vientre de su madre.

Más adelante, tras haberse mudado fuera de la Ciudad de México por una situación familiar y reencontrarse con el actor de doblaje a los 16 años durante el Festival de Cine Séneca en Mérida, Obregón comenzó a mostrar un interés sentimental hacia ella —él tenía 50 años de edad— e incluso “me robó un beso en un estacionamiento por primera vez”, declaró, afirmando que dicha conducta se repitió en más de una ocasión.

“Hay gente que siempre lo justificó, por lo que yo crecí creyendo que lo que él había hecho no era tan grave”, expresó Brenda en su testimonio, compartiendo que la culpa y responsabilidad de lo sucedido recayó sobre sus propios hombros al desconocer la intención de los actos del actor.

Por una parte, Brenda admitió sentirse incómoda, a la vez que experimentó confusión al recibir comentarios sobre su “madurez” que elevaban su autoestima.

El acoso persistió días después a la convención, donde Alfonso Obregón aprovechaba cualquier descuido para robar un beso de Brenda o realizar tocamientos a su pierna debajo de la mesa en reuniones, incluso frente a la madre de la entonces menor de edad.

Al concluir las actividades del Festival, Obregón inclusó trató de convencer a Brenda de irse con él a Cancún, con la excusa de participar en otra jornada de eventos, pero la familia de la afectada impidió que esto sucediera.

Posteriormente, semanas más adelante a los sucesos en Mérida, Alfonso Obregón reanudó el acoso a la joven vía Messenger; esta acción, mayormente cargada de mensajes morbosos, culminó en que Brenda lo bloqueara de la red social al sentirse asustada por el comportamiento del actor.

“Yo me debo hablar para sanar. Si voy a tener llamados a costa de callar y de normalizar esto, no quiero llamados”, sentenció la joven actriz, adelantando que no busca victimizarse a través de su testimonio y consciente de que las víctimas suelen recibir el juicio público.

Finalmente, Brenda expone que Alfonso Obregón ha tocado a sus alumnas “de forma indebida” —respalda las acusaciones realizadas en 2024—, por lo que su historia busca visibilizar las conductas incorrectas del actor y detener la justificación a ellas.