U2 regresa con Street of Dreams, primer sencillo de su próximo álbum: El video fue grabado en México

U2 en México Su nuevo video fue grabado en la capital del país. (cuartoscuro)

La icónica banda U2 sacó un nuevo sencillo. El video del mismo fue grabado hace tan sólo unos meses en México. ¿Estrenará nuevo álbum pronto?

Street of Dreams: Sencillo de U2 cuyo video se grabó en México

U2, la banda de rock irlandesa con más de casi cinco décadas de historia y conocida por éxitos como ”Sunday Bloody Sunday" o “With or Without You”, sorprendió a los aficionados mexicanos de su música cuando ofreció una presentación sorpresa en el Centro Histórico de la Ciudad de México en mayo de este año. El espectáculo formaba parte de las preparaciones para un nuevo proyecto, y muchos de los asistentes fueron convocados con anticipación.

Ahora, los fanáticos que no lograron estar ahí podrán presenciar a la agrupación encabezada por Bono tomando las calles de la capital mexicana en el video musical para su nuevo sencillo “Street of Dreams”. La elección no del escenario no pareció ser fortuita, ya que la canción contiene letras en español. También se puede escuchar ya en servicios de streaming musical.

¿Cuándo saldrá nuevo álbum de U2?

Han transcurrido casi 10 años, cuando estrenaron Songs of Experience en 2017, sin un álbum con nuevas canciones. En 2023, sacaron Songs of Surrender, con reinterpretaciones de sus canciones. También se han mantenido fuera de los escenarios desde la residencia que tuvieron en la Esfera en The Venetian Resort de Las Vegas, de 2023 a 2024.

Todo indica a que la banda regresará este año con un nuevo álbum cuyo título y fecha de estreno aún no se saben con certeza. Sin embargo, se especula que coincidirá con el cincuenta aniversario de la banda que se celebrará en septiembre.