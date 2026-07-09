Hanabie. en México: Boletos al 2x1 a un día del concierto de la banda nipona

Hanabie. Hanabie. tendrá un show único en el Foro Del Velódromo Olímpico. (Especial)

Cada vez falta menos para recibir a Yukina (voz), Matsuri (guitarra/voz), Hettsu (bajo) y Chika (batería), ellas son Hanabie. en una de las presentaciones más explosivas del metal japonés, con esa mezcla única de nü metal, metalcore, hardcore punk, electro y j-pop.

Hay 2x1 en boletos para ver a Hanabie.

Hanabie. es una de las bandas más populares del momento, por lo que México se prepara para recibir una parte de Shibuya cuando ellas regresen al país, cumpliendo la promesa que hicieron durante su participación en KNOTFEST MÉXICO.

De esta forma, Hanabie. contará con dos fechas pactadas: 07 de julio en Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara, y 10 de julio en Foro Velódromo, CDMX.

Además, podrás aprovechar al máximo la promoción para ver a Hanabie. en vivo:

2x1 en boletos para Hanabie. en Ciudad de México.

Los pases están a la venta en Superboletos.com.

En Shibuya, Tokio, Japón, existe el área de Harajuku, punto de encuentro entre jóvenes que exhiben sus extravagantes estilos de moda, lugar del que Hanabie. se inspiró para su estilo.

¿Que´es Hanabie., la banda de metalcore japonesa?

Hanabie. surge desde las calles de Harajuku, donde cantantes, bandas y grupos de baile dan muestra de sus talentos.

Así, Hanabie. es una banda japonesa de nu metalcore femenina, formada en Tokio en 2015, por lo que tienen influencias de diversas bandas.

Algunas de sus influencias son Maximum the Hormone, Hi-Standard, Hysteric Panic, SiM y Coldrain.

Además, son reconocidas internacionalmente por combinar música pesada y técnica con una estética colorida inspirada en el barrio de Harajuku, estilo que ellas mismas denominan “Harajuku-core”.

El cuarteto inició como una banda de covers que tocaba temas de BabyMetal, FLiP y Maximum The Hormone.