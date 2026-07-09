American Horror Story La temporada 13 de American Horror Story ya tiene fecha de estreno (Instagram: @americanhorrorstory)

La espera terminó para los amantes del suspenso. La misteriosa trama de la temporada 13 de la aclamada serie estadounidense “American Horror Story” ya cuenta con un día y mes de estreno oficial. Conoce todos los detalles acerca de esta macabra producción de antología y terror que ha mantenido su enorme popularidad desde su debut en el año 2011.

¿Cuál es la fecha de estreno de la temporada 13 de American Horror Story?

Tras meses de teorías, se ha confirmado que el estreno de American Horror Story: Temporada 13 se llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre de 2026, los nuevos episodios se podrán seguir a través de las plataformas de streaming Hulu y Disney+.

American Horror Story 13 La temporada 13 de American Horror Story ya tiene fecha oficial de estreno (Instagram: @americanhorrorstory)

¿Cuál será la trama principal de esta temporada?

Por el momento, los detalles específicos de la trama principal se mantienen en secreto, pero los primeros adelantos confirman que esta entrega será una continuación directa de la tercera temporada, “Coven” (2013), la cual también estará fuertemente conectada con los eventos de la octava temporada, “Apocalypse” (2018).

De acuerdo con diversas filtraciones de la producción, la temporada funcionará como un crossover que entrelazará las historias de todas las etapas pasadas de la serie, permitiendo el regreso de icónicos personajes y escenarios emblemáticos de entregas como Murder House, Asylum, Freak Show, Hotel y las demás temporadas.

¿Quiénes regresarán al elenco en esta décimo tercera entrega?

Ryan Murphy ha tirado la casa por la ventana para esta edición especial, logrando reunir a los rostros más queridos por el fandom, además de sumar a una superestrella de la música. El elenco confirmado para este regreso al horror está conformado por:

Sarah Paulson

Evan Peters

Angela Bassett

Kathy Bates

Emma Roberts

Billie Lourd

Gabourey Sidibe

Leslie Grossman

Jessica Lange, Quien marca su gran y esperado regreso a la serie tras haber sido la pieza esencial de las primeras cuatro temporadas y realizar un breve cameo en la octava.

La famosa cantante y actriz Ariana Grande se une por primera vez al universo de Horror Story con un personaje que promete dar mucho de qué hablar.