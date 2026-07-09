¿Cuándo estrenará el tráiler de Avengers: Doomsday? Esta es la fecha tentativa del primer adelanto

Tráiler de Avengers: Doomsday Internatutas especulan que el primer tráiler del magno crossover del MCU, Avengers: Doomsday, podría revelarse durante la Comic Con de San Diego.

La ansiada espera por la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Avengers: Doomsday, ha estado envuelta de múltiples rumores acerca del reparto que volverá a las líneas vengadoras, los posibles nuevos héroes y heroínas que veremos en la inmensa batalla, teorías sobre lo que sucederá con el universo formado hasta ahora y demasiadas especulaciones sobre el primer tráiler que prevalece oculto del público.

A pesar de que Marvel Studios adelantó teaser trailers que mostraron el retorno de emblemáticos personajes como Steve Rogers y Thor, así como el encuentro entre Wakanda y los Cuatro Fantásticos, el adelanto oficial de la película sigue siendo uno de los elementos más esperados del próximo filme del universo de Marvel en cines.

¿Cuándo se estrenará el primer tráiler de Avengers: Doomsday?

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta que Marvel Studios usará para el lanzamiento del primer tráiler oficial de su próximo gran evento del universo cinematográfico de superhéroes, Avengers: Doomsday, sin embargo, internautas han comenzado a especular que el estreno mundial del adelanto podría llegar durante el panel del estudio en la Comic Con de San Diego.

De acuerdo con la programación de la convención, el ansiado día sería el sábado 25 de julio de 2026, debido a que la compañía anunció que su panel será la oportunidad perfecta para mostrar “una mirada exclusiva a lo que viene después”.

Tres meses atrás, durante la CinemaCon de abril 2026 a la que asistieron Joe y Anthony Russo para compartir novedades del magno crossover, el primer adelanto fue expuesto al público, sin embargo, contó con estrictas medidas de seguridad para evitar que el contenido se filtrara en redes sociales.

A pesar de las restricciones, los detalles del avance se liberaron y dieron la vuelta al internet, adelantando enfrentamientos como los de Simu Liu en el papel de Shang-Chi y Channing Tatum, quien dará vida al mutante Gambit.

Otro de ellos sería el de Yelena (Florence Pugh) vs Mystique, personaje que volverá a ser interpretada por la actriz Rebecca Romjin; estos sucesos podrían indicar que existirá una batalla entre mutantes y Vengadores.

Marvel Studios en la Comic Con San Diego: horarios del panel y posibles revelaciones

Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day a la vuelta de la esquina, los rumores alrededor de la próxima gran película de Los Vengadores en el MCU han aumentado, centrándose principalmente en la revelación del primer vistazo completo al filme de gran escala.

Debido a ello, todos los ojos han girado hacia la Comic Con de San Diego que se celebrará del 23 al 26 de julio de 2026 y en la cual participará Marvel Studios para compartir las novedades de su universo en cines.

#MarvelStudios will present an "exclusive look at what's next" for the #MCU during their Hall H panel at SDCC on July 25. pic.twitter.com/Pl8b3NrcWH — MCU - The Direct (@MCU_Direct) July 9, 2026

La programación del evento posiciona el panel de Marvel Studios para el 25 de julio a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, espacio en el que se compartirán detalles específicamente del contenido cinematográfico o series para streaming.

El estudio no ha confirmado que el tráiler será lanzado este día, sin embargo, los seguidores y seguidoras del universo de superhéroes mantienen la esperanza de que un evento como la Comic Con de San Diego sea la oportunidad perfecta para liberar el esperado adelanto, ya que la convención ha sido protagonista de anuncios y tráilers de gran importancia en ediciones anteriores.