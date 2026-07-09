Nadie nos va a extrañar está de regreso: Prime Video lanza el primer adelanto de la segunda temporada

Nadie nos va a extrañar La segunda temporada fue anunciada oficialmente por Prime Video después de dos años del lanzamiento de la primera.

Y no sé...a dónde va el viento y por qué cambio. La segunda temporada de Nadie nos va extrañar ya es un hecho y Prime Video finalmente nos mostró el primer adelanto de la siguiente temporada de una de las series nacionales más exitosas del 2024. La historia de un grupo de amigos ambientada en el México de principios de los años noventas viene para continuar y resolver todo lo que dejó pendiente tras el nostálgico pero esperanzador final de la primera temporada.

Prime Video muestra el primer adelanto de Nadie nos va a extrañar, segunda temporada

Por medio de sus redes sociales, la plataforma de streaming dio un primer vistazo a los próximos capítulos que se estarán estrenando próximamente para la segunda temporada de la serie mexicana, así como el primer póster oficial.

Ahí, vemos el regreso del elenco original:

Camila Calónica como Marifer

Virgilio Delgado como Tenoch

Macarena Oz como Daniela

Alejandro Puente como Rafael

Aunque el tráiler oficial estrenará próximamente, este primer ‘teaser’ nos deja ver un poco de lo que será la trama, con los personajes principales enfrentando su último año de preparatoria con todos los desafíos que eso implica. ¿Cómo sobrellevaron la muerte de Memo? ¿Seguirán vendiendo tareas y exámenes? ¿Sobrevivirá su amistad al terminar el curso escolar? Son algunas de las preguntas a resolver durante los próximos episodios.

¿Cuándo estrenará la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar?

Aunque este es el primer adelanto de la siguiente temporada, la casa productora todavía no ha hecho oficial la fecha de estreno, pues únicamente lo promocionó como “próximamente”, pero se espera que pueda llegar a la plataforma durante el mes de septiembre de acuerdo con especulaciones en redes sociales.

¿De qué trata Nadie nos va a extrañar?

La historia sigue a cinco estudiantes de preparatoria poco populares que encuentran una forma de ganar dinero al vender tareas y trabajos escolares a sus compañeros, un negocio clandestino que les permite obtener reconocimiento, pero que también pone a prueba su amistad cuando enfrentan los conflictos propios de la adolescencia, el primer amor, la presión familiar y una tragedia inesperada.

La producción, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, destacó por ofrecer un retrato nostálgico y realista de la juventud mexicana antes de la era de internet y las redes sociales, con una cuidada recreación de la época, una banda sonora noventera y personajes con los que el público logró identificarse.

Su éxito se reflejó en su rápida llegada al primer lugar de audiencia en Prime Video en México y en la respuesta positiva de la crítica y los espectadores, quienes elogiaron la autenticidad de la historia, el desarrollo emocional de los protagonistas y la manera en que aborda temas como la amistad, el acoso escolar, la identidad y el crecimiento personal sin recurrir a estereotipos habituales de las series juveniles.