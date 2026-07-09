Más que una moda, Hanabie. representa una parte de Japón

Hanabie. Hanabie. es una de las bandas más esperadas en este 2026. (Especial)

Hanabie. es una de las bandas más esperadas en el 2026 en México, su fandom crece día a día y tendrán un show épico el próximo viernes 10 de julio.

De esta forma, México se prepara para recibir una parte de Shibuya cuando Hanabie. regrese al país, cumpliendo la promesa que hicieron durante su participación en KNOTFEST MÉXICO, con dos fechas pactadas para julio.

Estas son las fechas que tendrá Hanabie. en México, por lo que serán un par de show épicos, uno de ellos en el Foro Velódromo.

07 de julio - Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Entradas por Boletomóvil.

10 de julio - Foro Velódromo, CDMX / Entradas por FunTicket.

¿Sabías estos datos de la banda Hanabie.?

Estos son algunos datos a tomar en cuenta sobre la formación de Hanabie.:

En Shibuya, Tokio, Japón, existe el área de Harajuku, punto de encuentro entre jóvenes que exhiben sus extravagantes estilos de moda, lugar del que Hanabie. se inspiró para su estilo.

Hanabie. surge desde las calles de Harajuku, donde cantantes, bandas y grupos de baile dan muestra de sus talentos.

El cuarteto inició como una banda de covers que tocaba temas de BabyMetal, FLiP y Maximum The Hormone.

Su música toma elementos de metalcore, hardcore punk, heavy metal, nü metal, J-Pop y EDM, lo que le llaman “Harajuku-Core”.

Los atuendos son diseñados por Hettsu (bajo), los arreglos musicales suelen ser de Matsuri (guitarra) y las letras son escritas por Yukina (voz).

La banda presentará su más reciente EP, HOT TOPIC, del que se desprenden sencillos como “ICONIC”, “Spicy Queen” y “GIRL’S TALK” en el Foro Velódromo.