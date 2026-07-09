Toy Story 5 está cerca de llegar al billón de dólares en taquilla: ¿Será la más exitosa de la saga?

México impulsa el éxito de Toy Story 5 | Ya es una de las películas más taquilleras de Pixar.

Los juguetes continúan dominando la taquilla mundial. A tan solo tres semanas de su estreno, la película de Disney y Pixar ya acumula 808.6 millones de dólares en ingresos globales. Del total recaudado, 381.3 millones de dólares provienen de Estados Unidos y Canadá, mientras que 427.3 millones corresponden a los mercados internacionales, donde México se mantiene como el país con mayor recaudación fuera de Norteamérica.

¿Toy Story 5 será la película más taquillera de la saga?

Si mantiene su ritmo en taquilla, superará la barrera de los mil millones de dólares, dejando atrás a Toy Story 4, que hasta ahora ostenta el récord de la franquicia con 1,073 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

La cinta aún tiene pendiente su estreno en Alemania, programado para el 23 de julio, pudiendo impulsar aún más sus ingresos.

Ya es una de las películas más exitosas de Pixar

La quinta entrega ya se convirtió en la novena película más taquillera de Pixar en todo el mundo, superando a títulos como Monsters University, Up y Los Increíbles. En Norteamérica también alcanzó un nuevo hito al rebasar los números de Buscando a Nemo, colocándose como la sexta película más exitosa del estudio en ese mercado.

Entre los mercados internacionales, México ocupa el primer lugar con 61.8 millones de dólares, seguido por Reino Unido y China.

La película debutó con 160 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, el mejor estreno en los 30 años de historia de la franquicia. También consiguió el segundo mejor estreno para una película animada, solo por detrás de Los Increíbles 2.