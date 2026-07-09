Murió la cantante Bonnie Tyler a los 75 años: ¿Cuáles fueron sus icónicos éxitos musicales?

Bonnie Tyler La icónica artista galesa falleció a los 75 años de edad, dejando detrás éxitos inolvidables como ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘Holding Out For a Hero’.

El escenario internacional enfrenta esta mañana la despedida de Bonnie Tyler, cantante galesa que se inmortalizó en la historia musical como uno de los íconos más populares de la década de los ochenta al haber interpretado Total Eclipse of the Heart, himno de desamor que dio la vuelta al mundo gracias a su característica voz rasgada.

A través de su sitio web oficial y página de Facebook, el equipo de la artista anunció su fallecimiento “inesperado” y solicitó privacidad para afrontar la tragedia.

Bonnie Tyler fallece a los 75 años de edad en Portugal: ¿cuál fue la causa de muerte?

Tyler poseía una residencia en Portugal, país en el que fue hospitalizada durante el mes de mayo del año presente debido a una cirugía intestinal de emergencia; una vez tratado el percance, la cantante fue inducida a un coma para favorecer su recuperación.

Para junio de 2026, un portavoz de Bonnie Tyler anunció a su público seguidor que la artista había salido del coma, sin embargo, se encontraba “muy enferma y en cuidados intensivos”, por lo que su gira programada para este verano tendría que ser postergada.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital en Portugal a causa de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, anunció el sitio web oficial y la página en Facebook de Tyler.

A pesar de que la salud delicada de la cantante era sabida por sus seguidores y seguidoras, la noticia inesperada de su muerte este jueves 9 de julio de 2026 aún sacudió la industria musical y los millones de corazones que se movían al son de su áspera voz, un sonido único que ha trascendido a través de las décadas y permanecerá inmortal en la historia de la música.

¿Quién era Bonnie Tyler? Origen y trayectoria musical de la cantante galesa

Nacida bajo el nombre Gaynor Hopkins en el sur de Gales —el pueblo Skewen, a las afueras de Swansea—, durante el año 1951, Bonnie Tyler era la cuarta de seis hermanos e hija de un minero y una ama de casa.

"Creo que mamá y papá lo tuvieron muy difícil, criando a una familia numerosa con muy poco", expresó para el periódico The Guardian en 2012, sin embargo, la humildad de su hogar no impidió que los sueños de Tyler viajaran más allá de las cuatro habitaciones y el jardín de su infancia.

De acuerdo con la cantante galesa, a pesar de su timidez, había una parte de ella que “anhelaba cantar delante de la gente”, amor por el escenario que nació a sus siete años cuando fue a ver un musical en la iglesia local y se enamoró de la canción There’s No Business Like Show Business, del cantante Irving Berlin.

Su carrera musical inició en la adolescencia, donde fue corista, después comenzó a lanzar varios álbumes propios en la década de 1970. Sin embargo, su gran éxito comercial comenzó cuando conoció a Jim Steinman —letrista estadounidense— a inicios de los ochenta.

Tyler se ganó la atención de Steinman al enviarle maquetas de canciones de rock teatral que, ella sabía, se adaptarían bien a su voz.

Esto ocasionó que el letrista, quien había creado Total Eclipse of the Heart para un musical de Nosferatu —el cual no logró concretarse en ese momento—, decidiera adaptar la melodía para Tyler, quien la convirtió en una obra maestra de las baladas de rock.

Los mayores éxitos de Bonnie Tyler: ¿por qué su voz era tan peculiar?

El característico tono ronco de Bonnie Tyler no era un talento nato, sino que fue consecuencia de un accidente durante los años setenta.

Tras una operación para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales, el equipo médico le prescribió reposar la voz. No obstante, Tyler gritó de rabia un día y su voz quedó alterada de forma permanente; lejos de ser el fin de su carrera, como muchos creían, su tono áspero se convirtió en un sello único que la destacó entre otros artistas, ayudándola a crear grandes éxitos musicales.

Los principales hits que Tyler regaló al mundo, son:

It’s a Heartache (1977).

(1977). Total Eclipse of the Heart (1983).

(1983). Faster Than the Speed of Night (1983) .

(1983) Holding Out For a Hero (1984).

(1984). If You Were a Woman (1986).

A pesar de su pérdida, el legado y memoria de Tyler se mantiene vivo a través de su huella imborrable en la historia de la música, un ícono de los ochenta que prevalece gracias a su voz única y dominio escénico.