Pati Chapoy se queda sin cuenta de X tras polémica de Pedro Sola: ¿Qué fue lo que pasó?

Pati Chapoy Usuarios y usuarias de X especulan que la cuenta suspendida de Chapoy podría estar relacionada con denuncias derivadas del caso.

Los conductores Pati Chapoy y Pedrito Sola, reconocidos por el programa de espectáculos Ventaneando, se enfrentaron nuevamente al juicio masivo tras una opinión controversial que el presentador realizó —dar “comida envenenada” a perros de la calle—; a pesar de que Sola se disculpó por ello, activistas y público siguieron sentenciando la expresión, a la vez que señalaron a la periodista por aplaudir los comentarios de crueldad animal.

El nuevo elemento del escándalo se dio la madrugada de este jueves 9 de julio, cuando usuarios y usuarias de la red social X, antes Twitter, se percataron de que la cuenta de Pati Chapoy fue suspendida de la plataforma, justo en medio del ‘ciberlinchamiento’ que resurgió con fuerza tras la disculpa pública de Sola la tarde de ayer.

¿Por qué están “funando” a Pedrito Sola y Pati Chapoy?

El intercambio de comentarios controversiales que culminaron en una fuerte crítica en redes sociales por parte de activistas de los derechos de animales, otras figuras del espectáculo e incluso público general, se dio en el programa Ventaneando del lunes 6 de julio de 2026.

La polémica comenzó cuando Pedro Sola expresó que no tolerar ver mascotas en tiendas, mercados comerciales y restaurantes —los llamados espacios pet-friendly—, comentando sus “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, una posición que escaló al señalar el deseo de “dar un balazo” a las personas dueñas de caninos que acostumbran a llevarlos en carriolas.

Chapoy, por su parte, se unió al discurso de compañero al responder en tono de broma: “dan ganas de darles una tarjeta de un psiquiatra”.

Tales declaraciones se viralizaron en redes sociales en cuestión de horas, e incluso organizaciones animalistas como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo exigieron una sanción formal a los presentadores, lo que aumentó la tensión pública y los cuestionamientos alrededor de Chapoy y Sola.

¿La suspensión de la cuenta de Chapoy en X está relacionada con el escándalo de Pedrito Sola?

La conductora mexicana ocupó un papel protagónico en la polémica de Pedro Sola al participar en el discurso de crueldad animal que el condcutor compartió durante la transmisión del programa Ventaneando.

De acuerdo con internautas, Chapoy reaccionó con risas ante la propuesta de “envenenar” a los perros en establecimientos públicos.

Sin embargo, la crítica a la periodista no terminó ahí, sino que continuó después de la disculpa de Sola el miércoles 8 de julio, ya que Pati Chapoy —señalan usuarios y usuarias de redes— “quiso tapar” el error de su compañero al reclamar a las personas que disfrutaron de la Copa del Mundo celebrada en el país; según la conductora, la población debió dedicar su “euforia y rabia” para exigir respuestas al gobierno.

Pedrito Sola se disculpa por el comentario hecho acerca de envenenar a los perros de la calle.



Todo bien hasta ahí, pero como es de esperarse, doña Paty Chapoy quiso tapar un error con un reclamo hacia gente que disfruto del mundial y no se dedico a reclamarle al gobierno. pic.twitter.com/YzJDFJezx9 — Tendencias (@LasTendenciasMX) July 8, 2026

“Con esa euforia [del Mundial], con esa rabia [respuesta a los comentarios de Sola] que ustedes de pronto, a través de internet la están vertiendo, ¿por qué no la usamos para que los niños con cáncer de este país tengan medicamentos? ¿Por qué no la usamos en apoyo a las madres buscadoras que están desesperadas porque no ven la atención que deberían tener a través del gobierno?", sugirió a las y los espectadores del programa.

La solicitud de Chapoy, quien remató con “usar esa energía para algo bueno”, únicamente logró incrementar la crítica en redes sociales durante la tarde y noche del miércoles, ya que internautas reclamaron a la presentadora por “minimizar” la crueldad animal para proteger a Pedro Sola.

Debido al aumento de la controversia, usuarios y usuarias de X especulan que la cuenta suspendida de Chapoy podría estar relacionada con denuncias derivadas del caso, sin embargo, ni la plataforma ni las cuentas oficiales del programa han verificado la información.

Mientras tanto, el programa del lunes —donde surgieron los comentarios controversiales— fue borrado del canal oficial de Ventaneando, a la vez que también eliminaron la disculpa del programa de ayer.