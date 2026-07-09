Sofi Saar presenta “50/50”, su segundo álbum que consolida el ‘Popteño’

Sofi Saar Sofi Saar combina dos estilos y lo hace uno propio, una muesttra de su talento. (Especial)

Sofi Saar presenta 50/50, su segundo álbum de estudio, un proyecto con el que termina de definir su propuesta popteño: una fusión entre el regional mexicano y su esencia pop, donde conviven sus raíces norteñas y su gusto por el sierreño.

¿Cuándo estará disponible el nuevo álbum de Sofi Saar?

Disponible desde este 9 de abril, esta producción reafirma la identidad de una artista que ha encontrado en la mezcla de géneros una forma propia de contar lo que siente.

Con el tema “Fondo de Pantalla” junto a Grupo Bohemio como focus track, 50/50 explora la dualidad de una mujer que siente profundamente, pero que también se mantiene firme.

Es un álbum donde conviven la vulnerabilidad de su “Modo Dolido” y la fuerza de su “Modo Emperrada”, dos estados emocionales que no se contradicen, sino que se complementan dentro de una misma narrativa. Más que elegir entre una versión u otra, Sofi Saar construye un proyecto que las abraza a ambas.

¿Cómo nace “50/50”, el nuevo álbum de Sofi Saar?

A través de canciones como “Qué Perro Aguante”, en sus dos versiones, “El Ojeroso” y “Miedo a las Alturas”, Sofi Saar no busca encajar, sino reconciliar dos mundos: por un lado, el sonido tradicional que muchas veces se espera de ella; por otro, una propuesta más libre, emocional y arriesgada que define su identidad artística.

En ese cruce nace 50/50, un álbum que transforma la tensión entre la industria y la voz propia en el corazón mismo de su discurso.

La estética del proyecto, inspirada en la nostalgia de los años noventa, acompaña esta idea y le da forma visual a un universo donde lo íntimo, lo frontal y lo contradictorio conviven con naturalidad.

50/50 no plantea una batalla entre dos mitades, sino una integración honesta entre ambas, mostrando a una artista emergente que entiende quién es y hacia dónde quiere llevar su música.

El álbum cuenta con la participación de cinco productores: Junior Cabral, Jesús Caballero, Adrián Navarro, Luis Díaz y Suena Tribu, además de colaboraciones clave con Grupo Costumbre, Ingrid Contreras y Grupo Bohemio, que amplían su propuesta y suman voces de gran peso en la industria a esta producción.

A lo largo de sus canciones, 50/50 transita entre el amor, el desamor, el despecho y la fiesta, consolidando un proyecto pensado para conectar intensamente con el público, especialmente en vivo.

Este lanzamiento llega después de un momento decisivo en la carrera de Sofi Saar. Su álbum debut, TERCA, recibió dos nominaciones al Latin Grammy 2024 en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Norteña, confirmando el impacto de una propuesta que ha sabido abrirse espacio dentro de la música mexicana actual.

A esto se suma su reciente presentación en la Feria de las Fresas de Irapuato, donde abrió el show de Grupo Frontera frente a miles de personas.

Ahora, con 50/50, Sofi Saar sigue afirmando un sonido muy suyo, donde conviven sus influencias, sus emociones y la forma en la que quiere hacer música.