Alcalde de Nueva York revela cuánto pagó Taylor Swfit por su boda con Travis Kelce en el MSG

Boda Swift-Kelce Taylor Swift ha saldado su deuda con la ciudad de Nueva York por las horas extras de la policía durante su boda.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue uno de los eventos del espectáculo más populares del año debido al empeño, capital y glamour que se invirtió para volver la unión un tema relevante incluso días después de su realización en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Uno de los nuevos detalles revelados alrededor de la boda Swift-Kelce, fue el pago del permiso que se presentó para que la policía realizara horas extras con el propósito de supervisar la seguridad del evento.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde de Nueva York, Taylor Swift reembolsó a la ciudad el costo de dicha actividad y pagó los cargos del permiso días previo a la boda.

Boda Taylor Swift y Travis Kelce: ¿cuánto pagó la cantante a la ciudad de Nueva York?

En una entrevista transmitida por C-SPAN, Zohran Mamdani —alcalde de Nueva York— confirmó este viernes 10 de julio de 2026 que la deuda de Swift con la ciudad fue saldada, reembolsando los costos del permiso que solicitió para celebrar su unión matrimonial a Travis Kelce en el emblemático Madison Square Garden y que requirió de un despliegue de unidades policiales para supervisar la seguridad del evento.

.@NYCMayor Mamdani on Taylor Swift paying New York City back for police overtime during her wedding: "Taylor Swift will be paying... has paid already the cost of the permit that was lodged, which was over $160,000 for that event and for the response to that event." pic.twitter.com/rlYhUmi9AS — CSPAN (@cspan) July 10, 2026

“Taylor Swift pagará… de hecho, ya pagó el costo del permiso solicitado, que ascendió a más de 160.000 dólares para dicho evento y para la respuesta al mismo. Y ese permiso se finalizó apenas unos días antes del evento”, declaró Mamdami en conferencia de prensa, pese a que ésta no estaba relacionada con el tema de la boda.

A raíz de tal respuesta —reporta el medio The Hollywood Reporter—, el periodista cuestionó al alcalde sobre si la cifra de 160 mil dólares incluía también los costes de las horas extras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) o únicamente correspondía a la tasa del permiso, a lo que Mamdami respondió que se trataba de la tasa del permiso; esto dejó abierta la posibilidad de que la ciudad incurra en costos adicionales a la cantante.

Durante la semana pasada, cuando los rumores alrededor de la ceremonia estallaron y fueron el centro de la conversación por días, se especuló una aproximación estimada de 160 mil dólares para que la policía neuyorquina cubriera tanto la cena de ensayo como la boda, cifra que ha sido confirmada por el alcalde y que fue saldada días previos al gran evento.

Hasta el momento no existe una cantidad oficial del costo completo de la boda entre Taylor Swift y el jugador de la NFL, sin embargo, medios de comunicación han estimado un valor cercano a los 15 millones de dólares, incluyendo ya los gastos confirmados de seguridad policial.

¿Cuándo se casaron Taylor Swift y Travis Kelce?

La popular pareja de la farándula estadounidense contrajo matrimonio el sábado 3 de julio de 2026, celebrando la unión con una masiva ceremonia privada que se llevó a cabo dentro del icónico Madison Square Garden en la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con filtraciones y reportes de medios, el actor Adam Sandler ofició la boda de la cantante y el jugador de futbol americano, además de que la lista incluyó otras figuras emblemáticas del espectáculo internacional como Selena Gómez, Gigi Hadid, Hugh Grant, entre familiares de la pareja y empresarios.