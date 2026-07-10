Alfonso Obregón ya no dará clases los jueves... ENALOC suspende su colaboración con el actor de doblaje acusado por abuso sexual

Alfonso Obregón ENALOC lanzó un comunicado oficial relacionado a las acusaciones contra Alfonso Obregón, quien recientemente fue acusado por abusar de una menor de edad.

A inicios de esta semana, Alfonso Obregón —actor de doblaje mayormente reconocido por su trabajo como Shrek en el cine de animación— volvió a ser señalado por abuso y acoso sexual, sin embargo, esta ocasión se trato de la actriz de doblaje Brenda Rivero, hija de Carla Padrón y Javier Rivero, a quien habría hostigado cuando la joven era menor de edad.

En respuesta a las graves acusaciones, la Escuela Nacional de Locución en México emitió un comunicado la noche del jueves 9 de julio, en el que se determinó la suspensión preventiva de cualquier colaboración con el actor de doblaje, esto como parte del protocolo interno institucional del colegio.

ENALOC suspende relación con Alfonso Obregón tras denuncias de abuso sexual a una menor de edad

Tras la declaración pública del testimonio de Brenda Rivero, donde la actriz de doblaje detalló el acoso sexual que experimentó a sus dieciséis años —casi diecisiete— por parte de Alfonso Obregón, el actor volvió a ser el centro del escrutinio público, no obstante, la gravedad de la acusación provocó que el caso llegara hasta las instituciones en las que Obregón trabaja y recibiera duras consecuencias.

Una de ellas ha sido la Escuela Nacional de Locución México (ENALOC), cuya cuenta oficial en Facebook presentó la noche de ayer un comunicado respecto a la situación, priorizando su compromiso con los valores de la comunidad educativa que han construido.

En primer lugar, la institución señaló tener conocimiento de las acusaciones difundidas contra Alfonso Obregón Inclán, cuya seriedad les llevó a anteponer la protección de estudiantes, docentes y comunidad colaboradora de ENALOC.

“Hemos activado nuestro protocolo interno institucional para estos casos; por ello, hemos decidido suspender preventivamente cualquier colaboración relacionada con su persona”, dicta el comunicado expuesto.

La institución aclaró que no emitirá comentarios que desacrediten o confronten a ninguna de las personas involucradas en los señalamientos, sin embargo, anunciaron que pronto compartirán públicamente otro comunicado oficial transparente que se mantenga apegado a los principios institucionales de la organización.

¿Cuáles son las acusaciones contra Alfonso Obregón por abuso sexual?

En 2024, Alfonso Obregón enfrentó acusaciones por abuso sexual en contra de dos alumnas suyas, lo que ocasionó que el actor fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte; no obstante, fue liberado tres semanas después a su detención debido a que la Fiscalía capitalina determinó desestimar las acusaciones.

Sin embargo, el caso más reciente por el que Obregón ha sido señalado, fue el testimonio de Brenda Rivero a través de redes sociales, quien reveló la confrontación de su madre —también actriz de doblaje, Carla Padrón— vía mensaje privado contra Alfonso, donde lo acusó de haber “enamorado y acosado” a Brenda cuando la joven tenía tan sólo dieciséis años de edad.

“No te victimices. Sabes perfectamente que empezaste a enamorar a mi hija, a una menor de edad. Brenda tenía 16, casi 17 años, y es más chica que tu propio hijo”, expuso la actriz de doblaje.

Obregón no negó las acusaciones, por el contrario, aceptó que el hecho sucedió y justificó sus acciones señalando a Brenda y su “ego” como las razones para “pasar por alto” el comportamiento pasado.

“Mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. Y yo, en mi ego estúpido, dejé pasar por alto ciertas cosas, como su edad”, señaló el actor.

En su testimonio, publicado mediante TikTok, Brenda elabora que existen más alumnas que han sido tocadas “indebidamente” por Obregón, testimonios que se han difundido entre la comunidad de doblaje, pero que no se han puesto públicamente, salvo por la doble acusación en 2024.