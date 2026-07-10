¡Naruto salta al live-action! Lionsgate arranca fase de preproducción con director de Spider-Man: Brand New Day a la cabeza

Naruto live-action La moda de One Piece Live Action se extiende a otro de los shōnen más queridos del anime/manga: Naruto, el ninja de la Aldea Oculta de la Hoja.

¡El ninja más grande de todos los tiempos tendrá película live-action, de veras!

Así es, Naruto, el marginado recipiente del Zorro de las Nueve Colas que nunca renunció a su sueño de convertirse en el líder de la Aldea Oculta de la Hoja y que dominó el mundo del anime/manga durante la primera década de los años 2000, será el nuevo proyecto de Hollywood para llevar a la acción real, un hecho que podría estar relacionado al inmenso éxito que ha tenido el live-action de One Piece producido por Netflix.

Naruto ha sido uno de los mangas y animes más famosos del nuevo siglo, creado e ilustrado por el mangaka Masashi Kishimoto y publicado en la revista Weekly Shōnen Jump desde septiembre de 1999 hasta noviembre del 2014, convirtiéndose en una de las obras que popularizó a mayor escala el shōnen en audiencias occidentales al mantener un gran impacto en consumo de medios a través de los años; la historia de Kishimoto honra también clásicos como Dragon Ball y Hunter x Hunter.

¡Naruto live-action, de veras! Todos los detalles: director, productora y la posición de Kishimoto

La adaptación a acción real de Naruto oficialmente está en marcha y será producida por Lionsgate, la productora detrás de grandes éxitos comerciales como Los Juegos del Hambre, Crepúsculo y John Wick.

A pesar de que la noticia fue recientemente revelada la tarde del jueves 9 de julio, los vientos de la Aldea Oculta de la Hoja se mueven a favor del camino ninja, pues el futuro filme ya cuenta con un director y guionista: nada más y nada menos que Destin Daniel Cretton, el director del próximo gran estreno del MCU, Spider-Man: Brand New Day.

Cretton trabajó también en la exitosa Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, por lo que seguidores y seguidoras de su trabajo señalan el acierto del director tras el buen manejo que realizó del género wuxia y las artes marciales asiáticas en dicho filme.

Masashi Kishimoto and Destin Daniel Cretton in Tokyo launching the world wide casting for Team 7 in the upcoming Naruto live action movie. pic.twitter.com/ZaPVKNc4On — Boruto Oricon (@BorutoOricon) July 9, 2026

“Las historias de Kishimoto-sensei han inspirado a generaciones de fans en todo el mundo, y es un honor llevar su mundo y sus personajes a la gran pantalla en acción real por primera vez”, escribió el cineasta a través de su cuenta oficial de Instagram, expresando sentirse emocionado por iniciar la búsqueda del icónico Equipo 7.

Por su parte, Masahi Kishimoto, creador de esta historia de ninjas, sueños, determinación y esfuerzo, también habló respecto al proyecto:

"¡Mi obra, Naruto, se está convirtiendo de verdad en una película de Hollywood! Y un milagro aún mayor es que la película será dirigida por el único e inigualable Destin Daniel Cretton. ¡Todavía no me lo creo!", dijo el mangaka, incapaz de contener el entusiasmo por conocer a los actores y actrices que darán vida a sus personajes.

Al igual que sucedió con el live-action de One Piece en Netflix —pues Eiichirō Oda está activamente involucrado en su desarrollo—, Kishimoto estará supervisando la producción de Naruto en acción real para asegurarse de que el proyecto respete la esencia de su obra.

¿Quiénes interpretarán al Equipo 7 en el live-action de Naruto?

De acuerdo con la información oficial liberada por la productora, el director de la futura película live-action y hasta el creador del manga/anime, la preproducción del proyecto ha iniciado oficialmente la búsqueda de los actores y actriz que darán vida al emblemático trío que sigue esta historia: Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha.

Kakashi Hatake, el líder que dirige a los novatos ninja, también se encuentra en proceso de que su casting se anuncie a nivel global próximamente.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la búsqueda del elenco, se desconoce si los y las intérpretes serán de nacionalidad japonesa o expandirán la diversidad para el live-action.

Las expectativas del fandom ninja: ¿Naruto podría funcionar en formato live-action?

Como se acostumbra en Japón, la franquicia de Naruto tuvo su primer salto a la acción real con una puesta en escena musical: Live Spactacle Naruto, estrenada en el país durante el año 2015 y dirigida por Akiko Kodama, mientras que la música estuvo a cargo de Toshi Masuda.

Esta obra teatral combinó acrobacias, canciones y proyecciones para cubrir los primeros 27 volúmenes del manga, convirtiéndose en un gran éxito de la taquilla internacional del teatro, pues la obra se expandió a ciudades de China, Malasia y Singapur.

Por otra parte, a lo largo de los años y debido a la gran popularidad de las batallas que Naruto entregó al género shōnen, diversos seguidores y seguidoras han aportado al mundo ninja sus propias producciones conocidas como fanmade, en las que desarrollaron escenas icónicas de la historia o peleas soñadas por el público fanático.

Tomando de referencia el manejo de efectos especiales de estos proyectos, el corazón puesto en la obra teatral y su calidad de acrobacias, y sumándolo a la experiencia de Cretton en las artes marciales y el mundo mitológico, el público seguidor de Naruto expresa expectativas altas en el proyecto.

El camino hasta la película live-action de Naruto en cines aún es largo, pero como el determinado protagonista inculcó a diversas generaciones a través de quince años, ¡valdrá toda la pena, dattebayo!