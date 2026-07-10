¿Qué es Letterboxd y por qué lo quieren comprar Netflix, Paramount y Sony?

Letterboxd La plataforma de reseñas que varios estudios quieren comprar. (Letterboxd.com)

Letterboxd, plataforma para reseñar películas, está en miras de ser comprada por varios estudio cinematográficos. El rumor ha resultado polémico para usuarios de la red social.

¿Qué es Letterboxd y por qué buscan comprar la plataforma?

Letterboxd es una red social que se lanzó en 2011 por los neozelandeses Matthew Buchanan and Karl von Randow. La plataforma consiste en una base de películas que permite a los usuarios calificar y reseñar films que hayan visto, así como también crear y compartir listas y ver la actividad de otros miembros que sigas. Este año también agregó una función que para la renta individual de películas cuya selección está curada y rota cada cierto tiempo.

El servicio se ha convertido en sinónimo de la cinefilia, y ha llegado incluso a la carpeta roja, donde conduce entrevistas a actores y directores acerca de sus cuatro películas favoritas, entre otros temas.

La parte mayoritaria de la compañía pertenece a la sociedad tenedora Tiny, que posee 60% de las participaciones en la empresa. El otro 40% corresponde a los dueños originales.

La base de usuarios incrementó considerablemente tras la pandemia de 2020 y continúa escalando en popularidad. Hoy en día, presumen más de 30 millones de usuarios de manera global y generan millones de dólares para sus dueños.

¿Quiénes buscan adquirir Letterboxd?

De acuerdo a un reporte aún no confirmado del medio Puck, Netflix estaría entre los que buscan comprar la plataforma. Variety, por su parte, indica que otros nombres en la lista de interesados incluye a Sony Pictures Entertainment y Paramount (que a su vez se encuentra finalizando la adquisición de Warner Bros). Por último, también ha sonado el nombre de Alexis Ohanian, cofundador de la red social Reddit, y un firma de capital inversión llamada Texas Pacific Group (TPG).

La venta está siendo manejada por el banco de inversión LionTree, el cual supuestamente ha valuado Letterboxd en $250 millones de dólares.

¿Por qué ha causado polémica posible compra de Letterboxd?

El caso recuerda a la adquisición de Goodreads, plataforma con funcionamiento similar a Letterboxd pero con enfoque en libros, por Amazon en 2013. Esta última compañía igualmente es dueña de IMDb, un archivo digital de medios visuales. También es relevante el caso de la pagina que recopila reseñas de críticos Rotten Tomatoes, que forma parte de Fandango, un servicio para la venta de boletos de cine, y de la cual Warner Bros cuenta con una participación minoritaria.

La adquisición de todos estos servicios de reseñas fue polémica en su momento y parte del atractivo de Letterboxd para muchos internautas era su relativa independencia. La posible compra levanta alarmas debido a que pone en peligro esta cualidad. Los usuarios cuestionan el conflicto de intereses que podría surgir entre las productoras y los críticos que utilizan la plataforma como un medio imparcial y diverso para proporcionar y obtener valoraciones de películas. Se piensa que quien compre Letterboxd lo utilizará, de manera sutil o explícita, como un medio a través del cual promocionar sus producciones originales.

Letterboxd por su parte no ha comentado nada con respecto a los rumores, lo cual podría ser un indicador de que efectivamente se encuentran tomando ofertas y no harán un comunicado hasta que se concrete un trato.