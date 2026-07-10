¿Disney+ gratis? La plataforma analiza ofrecer algunas películas, series y canales sin pagar suscripción

¿Disney+ será gratis? | La plataforma estudia un nuevo nivel sin suscripción.

Todo indica que Disney estaría analizando la posibilidad de ofrecer parte del contenido de su plataforma de streaming Disney+ de manera gratuita, lo que permitiría a los usuarios acceder a ciertas películas, series y canales sin necesidad de pagar una suscripción.

De acuerdo con información extraoficial, la propuesta fue discutida durante una reunión interna del negocio de streaming, en la que Adam Smith, director de Producto y Tecnología de la compañía, planteó la posibilidad de habilitar un nivel gratuito dentro de la plataforma. Hasta ahora no existe una fecha exacta para su puesta en marcha ni se han definido los contenidos que podrían formar parte de esta modalidad.

De concretarse, el servicio gratuito incluiría únicamente una pequeña selección de los miles de contenidos que ofrecen actualmente para quienes cuentan con una suscripción de pago.

Disney+ buscaría potenciar su popularidad entre los usuarios de plataformas de streaming

Actualmente, Disney+ ofrece en México tres opciones de suscripción: el plan Estándar con anuncios por 159 pesos mensuales, el plan Estándar por 259 pesos al mes y el plan Premium por 339 pesos mensuales.

Independientemente del paquete contratado, los usuarios tienen acceso al catálogo completo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

Además de esta iniciativa que aún se encuentra en platicas, Disney ha buscado trazar el camino con nuevas funciones para mantener el interés de los usuarios, como videos en formato vertical y canales de reproducción continua dentro de la aplicación.

Por ahora, la empresa no ha confirmado cuándo podría lanzarse esta modalidad ni qué películas, series o canales estarían disponibles sin costo, por lo que el proyecto permanece en fase de análisis.