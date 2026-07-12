Naruto ¡En busca del Equipo 7! Lanzan audición global para encontrar a los protagonistas de la película live-action de ‘Naruto’ (Instagram: (@naruto))

La productora Lionsgate ha anunciado de manera oficial el inicio de una búsqueda de reparto a nivel internacional. El objetivo principal de esta primera fase de audiciones es encontrar a los tres jóvenes actores que interpretarán a los ninjas más icónicos de la franquicia: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

¿Quiénes están detrás de la adaptación cinematográfica?

La dirección del filme estará a cargo de Destin Daniel Cretton, reconocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y por la esperada cuarta entrega de Spider-Man: Brand New Day. Cretton, quien además se encargará de coescribir el guion, expresó su entusiasmo mediante un comunicado distribuido en redes sociales:

“Las historias de Kishimoto-sensei han inspirado a generaciones de fanáticos en todo el mundo, y es un honor llevar su universo y sus personajes a la pantalla grande en acción real por primera vez”.

¿Cómo reaccionó Masashi Kishimoto ante la búsqueda de reparto?

El creador de la obra original, Masashi Kishimoto, se mostró sumamente entusiasmado por el rumbo que está tomando la producción en Hollywood. El mangaka describió este proceso como una serie de eventos extraordinarios para su carrera profesional:

“Ahora mismo me están ocurriendo milagros, uno tras otro. ¡Mi obra, Naruto, se está convirtiendo verdaderamente en una película de Hollywood! Y un milagro aún mayor es que la cinta será dirigida por el único e inigualable Destin Daniel Cretton“.

Kishimoto añadió que espera con ansias los “encuentros milagrosos” que permitan descubrir a intérpretes apasionados y capaces de capturar la esencia de sus personajes en las escenas de acción.

Con este movimiento, Lionsgate acelera los motores de una de las adaptaciones de anime más esperadas de los últimos años, buscando mantener la fidelidad del manga y el dinamismo visual que consagraron a la franquicia.