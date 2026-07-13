Filmografía de Sam Neill: ¿Qué otras películas y series hizo además de Jurassic Park?

Sam Neill El fallecido actor neozelandés interpretó papeles icónicos a lo largo de su carrera. (EFE)

El actor Sam Neill falleció este lunes 13 de julio de 2026 a los 78 años. Su icónica carrera abarca distintos géneros, en todos los cuales destacó. Aquí te decimos cuáles fueron sus películas más emblemáticas.

¿Qué películas hizo Sam Neill?

Sam Neill actuó en más de cien producciones audiovisuales.

Destaca como el personaje Mark en Posesión (1981) la cual presenta un argumento sobre un matrimonio plagado de problemas para luego desarrollarse en una trama siniestra en la que Neill actúa hasta llegar al punto del delirio. Este representó uno de sus primeros roles y lo catapultó al estrellato.

Aparece en La caza al Octubre Rojo (1990) como el segundo oficial Borodin. Junto a Sean Connery, el actor neozelandés interpreta uno de los roles más importantes del filme, donde la tripulación de un submarino soviética busca desertar bajo órdenes de su capitán.

Por supuesto, Sam Neill interpretó al doctor Alan Grant en Parque Jurásico (1993), la icónica película de Steven Spielberg donde un mosquito lleva a la creación de un parque de dinosaurios que se sale de control. Reinterpretó su rol en Parque Jurásico III (2001) y Parque Jurásico: Dominio (2022). Este fue el rol que le trajo fama internacional y lo cimentó como un ícono hollywoodense.

Sale en En la boca del miedo (1995) del director de terror John Carpenter. En ella, toma el papel de un investigador en busca de un escritor de terror desaparecido. Durante el proceso, pierde la cabeza y la línea entre la realidad y la ficción se torna borrosa.

Más recientemente, se le vio en Hunt for the Wilder People (2016), una película del aclamado director Taika Waititi donde interpreta a un papá adoptivo que, junto con su hijo, son objeto de búsqueda policiaca cuando se pierde en los bosques de Nueva Zelanda. Esta es una comedia que no sólo nos proporciona risas, sino también momentos emocionales. La colaboración con el director le valió apariciones breves en los proyectos Thor: Ragnarok (2017) y Thor: Amor y trueno (2022).

La carrera de Sam Neill es una que, sin ninguna duda, será recordada tanto por cinéfilos como por las audiencias generales. Fue un actor que podía encajar en cualquier rol, desde dramático hasta cómico, y es por eso que se le recordará como un gigante del cine.